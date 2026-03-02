Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, publicó un mensaje en redes sociales tras la liberación y regreso a Argentina del gendarme Nahuel Gallo, detenido en Venezuela durante más de 448 días, y destacó el rol de la entidad en el operativo que posibilitó su salida.

Tapia aseguró que el regreso de Gallo fue posible gracias a un “trabajo silencioso y mancomunado con la Federación Venezolana de Fútbol y Conmebol”, y afirmó que el fútbol “trasciende fronteras” y “demuestra que siempre es posible construir puentes para el entendimiento y la cooperación”.

En su mensaje, el dirigente resaltó que la gestión realizada por la AFA permitió que Gallo pueda reencontrarse con su familia y subrayó la importancia de la solidaridad y las redes institucionales del deporte para resolver situaciones humanitarias complejas.

La AFA publicó además un comunicado oficial acompañado de una imagen del gendarme liberado en un avión rumbo a Argentina junto a dos dirigentes de la entidad, destacando también el agradecimiento hacia la presidenta de la Federación Venezolana de Fútbol y a las autoridades deportivas que facilitaron el contacto para lograr el traslado.

Tapia no pudo viajar con la comitiva a Caracas debido a una prohibición judicial en un proceso penal que enfrenta, lo que impidió que participara directamente en el encuentro con autoridades venezolanas, aunque su mensaje remarcó el compromiso institucional de la AFA en el proceso.

Su pronunciamiento se da en el contexto de tensiones entre el Gobierno nacional y la dirigencia de la AFA por la gestión de este caso, en medio de versiones que minimizan o buscan relativizar el rol del fútbol como puente diplomático en la repatriación de Gallo.