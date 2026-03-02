Guía para migrar memorias de ChatGPT y Gemini a la IA Claude

Claude ha lanzado una función simplificada para que sus usuarios puedan importar las memorias de ChatGPT, Gemini o cualquier otra inteligencia artificial. Este sistema de almacenamiento de datos permite que la IA conserve detalles específicos como gustos musicales, información sobre mascotas o el cuidado de plantas, adaptando así sus resultados de manera personalizada según las interacciones recurrentes del usuario.

La herramienta, detallada por Xataka Basics, está limitada a quienes poseen suscripciones Pro, Max, Team o Enterprise, estando disponible tanto en la web como en las aplicaciones Claude Desktop y Claude Mobile. Para realizar la migración, se debe ingresar a los ajustes de la plataforma y seleccionar la sección de "Capacidades" situada en la columna izquierda. Dentro del apartado "Memoria", el usuario debe pulsar en "Iniciar importación".

El proceso técnico consiste en copiar un prompt generado por Claude y pegarlo en el chat de la IA desde la cual se desea extraer la información. Tras enviar el comando, la inteligencia artificial de origen generará un código con todas las memorias recopiladas. Finalmente, este código debe pegarse en el campo de importación de Claude para que la plataforma lo reconozca y guarde internamente.

Al respecto de esta transición, el usuario ad0N realizó la siguiente declaración: "¡Ojo! con pasar a Claude. Si EEUU lo ha puesto en la lista negra, cualquier empresa que tiene un proveedor que usa Claude tiene problemas. Es un golpe muy duro y Claude no es Google. Yo esperaría medio año mas".