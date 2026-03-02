Mientras las bombas y los drones no dan tregua en el Golfo Pérsico, la actividad diplomática arde detrás de escena. Este lunes, el presidente ruso, Vladímir Putin, mantuvo una crucial conversación telefónica con su par de Emiratos Árabes Unidos (EAU), el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahayan, en un intento desesperado por contener la agudización del conflicto armado que involucra a Irán, Estados Unidos e Israel.

En un momento donde la tensión energética amenaza con desestabilizar la economía mundial tras el ataque a una refinería saudí, los mandatarios hicieron hincapié en la necesidad imperiosa de un alto el fuego inmediato. Según informó el Kremlin, Putin lamentó los "trágicos acontecimientos sin precedentes" y recordó que los avances diplomáticos previos se vieron frustrados por una "agresión armada no provocada" contra Irán, violando principios fundamentales del derecho internacional.

La charla no estuvo exenta de reclamos directos. El presidente de EAU remarcó que los ataques iraníes, lanzados en respuesta a la ofensiva de EE.UU. e Israel, afectaron directamente a su país, provocando daños materiales y poniendo en peligro a la población civil. Al Nahayan subrayó que estas acciones no tienen justificación, dado que su territorio no se utiliza como base para lanzar ataques contra la república islámica.

Ante este escenario, Putin se comprometió a transmitir este mensaje a Teherán y a utilizar la influencia rusa para facilitar la estabilización de la región. Además, el líder ruso agradeció los esfuerzos de Emiratos por ayudar a los ciudadanos rusos, muchos de ellos turistas, que se encuentran atrapados en esa situación de fuerza mayor en el país árabe.

Ambos líderes acordaron mantenerse en contacto directo, siguiendo minuto a minuto el desarrollo de los acontecimientos en un tablero geopolítico que cambia hora tras hora.