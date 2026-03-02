Una mujer de 69 años murió al caer de un cerro mientras realizaba su caminata diaria

Una mujer de 69 años fue hallada sin vida en la zona del Cerro de La Cruz, en Uspallata, luego de un intenso operativo de búsqueda que se extendió por varias horas. La víctima, identificada como M. G., habría caído desde una altura aproximada de 11 metros, sufriendo lesiones que le provocaron la muerte en el acto.

La desaparición que encendió las alarmas

El caso se inició cuando familiares de la mujer alertaron a las autoridades que no lograban ubicarla desde el 28 de febrero. Según informaron, la mujer solía salir todos los días a caminar por el cerro alrededor de las 9 de la mañana, una rutina que cumplía de manera habitual.

Ese mismo día por la mañana, uno de sus nietos pasó por la base del cerro y observó el auto de la mujer correctamente estacionado y cerrado. En ese momento, al tratarse de una práctica cotidiana, no se generó ninguna alerta entre los familiares.

Sin embargo, al no obtener respuesta a los llamados telefónicos durante la noche y al comprobar al día siguiente que la mujer no se encontraba en su domicilio, los familiares regresaron al lugar. Allí constataron que el vehículo continuaba estacionado en el mismo sitio, lo que encendió todas las alarmas.

La búsqueda por medios propios y el operativo oficial

Ante la sospecha de que algo podía haberle ocurrido, los familiares iniciaron una búsqueda por sus propios medios, realizando recorridos a pie y utilizando drones particulares para intentar localizar a la mujer. Ante la falta de resultados, se sumó al operativo personal de la Patrulla de Rescate, efectivos de Canes y equipos especializados en Búsqueda de Personas.

A las 19:40 del domingo, las autoridades informaron que no habían logrado resultados positivos en los rastrillajes. Por esta razón, a las 20:10 se incorporó personal de VANT (drones) para intensificar las tareas de búsqueda desde el aire.

El dato clave que permitió el hallazgo

Cerca de la 1 de la madrugada de este lunes, los familiares aportaron un dato que resultó fundamental para orientar los rastrillajes: el teléfono celular de la mujer marcaba como última ubicación por GPS el sector conocido como "Los Pozones". A partir de ese momento, todas las tareas de búsqueda se concentraron en esa zona, con apoyo aéreo y equipos especializados.

Finalmente, fueron los propios familiares quienes localizaron el cuerpo en un sector ubicado detrás de la finca Las Chacras, en inmediaciones del cerro. La víctima se encontraba sin signos vitales y presentaba policontusiones compatibles con una caída.

Una caída fatal desde 11 metros de altura

De acuerdo con las primeras evaluaciones realizadas en el lugar, la mujer habría caído desde una altura aproximada de 11 metros, sufriendo lesiones que le provocaron la muerte de manera casi inmediata. El cuerpo fue encontrado en una zona de difícil acceso, lo que obligó a desplegar un operativo especial para su recuperación.

En las tareas de rescate participaron efectivos de la UPRAM, el Grupo Especial de Rescate de Montaña de Gendarmería Nacional, el Grupo VANT y personal del Ejército Argentino, quienes trabajaron coordinadamente para poder extraer el cuerpo del lugar donde había quedado.

La Oficina Fiscal de jurisdicción tomó intervención en el caso para determinar las circunstancias exactas del fallecimiento. Si bien todo indica que se trató de un accidente ocurrido durante la caminata matutina de la víctima, las autoridades continuarán con las actuaciones correspondientes para confirmar esta hipótesis y descartar cualquier otra posibilidad.