Tras una ausencia de tres años en el país, Ricky Martin confirmó su regreso a Buenos Aires para brindar un concierto único el próximo 18 de abril en el Campo Argentino de Polo. A sus 54 años, el cantante lidera el tour mundial denominado Ricky Martin Live 2026, el cual comenzó con presentaciones en Las Vegas y continuará por México, Paraguay y Uruguay antes de su arribo a Argentina, para luego seguir rumbo a Canadá y Europa.

El repertorio del artista, quien recientemente participó en el Super Bowl junto a Bad Bunny, promete la vigencia de himnos como "María", "La copa de la vida" y "Livin’ la Vida Loca", canciones que mantienen su impacto global tras más de un cuarto de siglo. Con una trayectoria que incluye 70 millones de discos vendidos, 11 temas en la cima del ranking Billboard Latin Songs y dos Premios Grammy, Martin sostiene actualmente una presencia de 18 millones de oyentes mensuales en la plataforma Spotify.

Respecto a la adquisición de tickets, las entradas para la función en Buenos Aires se encuentran disponibles a través del sitio global StubHub. Los precios de las ubicaciones son variables y dependen del sector elegido dentro del recinto del Campo Argentino de Polo.