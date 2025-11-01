Mundo > Mega infraestructura
Ciel Dubai Marina: el hotel más alto del mundo tendrá piscina infinita y 82 pisos
POR REDACCIÓN
Dubai está a punto de inaugurar el Ciel Dubai Marina, que se convertirá en el hotel más alto del mundo con 365 metros y 82 pisos, superando al Gevora Hotel y al JW Marriott Marquis. El proyecto, desarrollado por The First Group y China Railway Construction Corporation, implicó una inversión superior a los u$s700 millones y su apertura está prevista para noviembre de 2025.
El edificio cuenta con 1.042 habitaciones y suites de diseño minimalista bajo la filosofía japonesa wabi-sabi, ventanales de piso a techo, 12 jardines verticales y un atrio central de 300 metros. Entre los espacios más destacados se encuentra la piscina infinita más alta del mundo, ubicada en el piso 76, junto a un restaurante y bar panorámico, y el Ciel Observatory Lounge en el piso 81, que ofrece vistas de 360 grados del horizonte de Dubai.
El complejo también incluye ocho restaurantes con propuestas asiáticas, mediterráneas e internacionales, un spa y gimnasio en el piso 61, y el Soluna Beach Club a pocos minutos del hotel. Las tarifas comienzan en u$s280 por noche en habitaciones Deluxe y superan los u$s1.000 en suites con vista al mar y acceso al nivel 76.
El Ciel Dubai Marina buscará certificaciones internacionales de sostenibilidad, con un sistema de refrigeración que ahorra un 25% de energía y una fachada diseñada para reducir la carga térmica. Además, ofrece la posibilidad de adquirir habitaciones y residencias desde u$s450.000, con rentabilidad media del 6,7% anual en alquileres turísticos.
El diseño de la torre combina curvas vidriadas con estructura resistente a vientos y variaciones térmicas extremas, destacando por su silueta en forma de aguja visible desde varios kilómetros. La obra ya recibió premios internacionales por arquitectura hotelera y residencial de gran altura.
Con su apertura, Dubai refuerza su liderazgo en turismo de lujo y expande su oferta hotelera, sumando un nuevo ícono urbano que combina ingeniería, diseño y experiencias exclusivas para huéspedes y visitantes.