Dubai está a punto de inaugurar el Ciel Dubai Marina, que se convertirá en el hotel más alto del mundo con 365 metros y 82 pisos, superando al Gevora Hotel y al JW Marriott Marquis. El proyecto, desarrollado por The First Group y China Railway Construction Corporation, implicó una inversión superior a los u$s700 millones y su apertura está prevista para noviembre de 2025.

La torre remata con forma de aguja y tiene vistas 360 hacia la ciudad de Asia y al oceáno Índico. (Foto gentileza)

El edificio cuenta con 1.042 habitaciones y suites de diseño minimalista bajo la filosofía japonesa wabi-sabi, ventanales de piso a techo, 12 jardines verticales y un atrio central de 300 metros. Entre los espacios más destacados se encuentra la piscina infinita más alta del mundo, ubicada en el piso 76, junto a un restaurante y bar panorámico, y el Ciel Observatory Lounge en el piso 81, que ofrece vistas de 360 grados del horizonte de Dubai.

Publicidad

Una piscina infinita entre las nubes, la más alta del mundo. (Foto gentileza)

El complejo también incluye ocho restaurantes con propuestas asiáticas, mediterráneas e internacionales, un spa y gimnasio en el piso 61, y el Soluna Beach Club a pocos minutos del hotel. Las tarifas comienzan en u$s280 por noche en habitaciones Deluxe y superan los u$s1.000 en suites con vista al mar y acceso al nivel 76.

El Ciel Dubai Marina buscará certificaciones internacionales de sostenibilidad, con un sistema de refrigeración que ahorra un 25% de energía y una fachada diseñada para reducir la carga térmica. Además, ofrece la posibilidad de adquirir habitaciones y residencias desde u$s450.000, con rentabilidad media del 6,7% anual en alquileres turísticos.

Publicidad

El diseño de la torre combina curvas vidriadas con estructura resistente a vientos y variaciones térmicas extremas, destacando por su silueta en forma de aguja visible desde varios kilómetros. La obra ya recibió premios internacionales por arquitectura hotelera y residencial de gran altura.

Con su apertura, Dubai refuerza su liderazgo en turismo de lujo y expande su oferta hotelera, sumando un nuevo ícono urbano que combina ingeniería, diseño y experiencias exclusivas para huéspedes y visitantes.