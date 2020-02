Cinco argentinos a bordo de un crucero que fue rechazado por varios países por temor al coronavirus

Cinco argentinos permanecían en un crucero con más de 2.000 personas a bordo que hoy arribó a Camboya, tras ser rechazado en otros cinco países por miedo a que haya algún infectado con el nuevo coronavirus que ya dejó 1.367 muertos en China.



El Westerdam, de la compañía naviera Holland America Line, ancló esta mañana delante de la costa de Sihanoukville, sede del principal puerto marítimo de Camboya, según confirmó en su cuenta de Twitter el vocero gubernamental, Neth Pheaktra.



Según la lista de pasajeros que publicó la agencia de noticias EFE, hay 651 estadounidenses, 127 británicos, 91 holandeses y 57 alemanes, así como de más de una treintena de países, incluidos Argentina (5), Brasil (5), Chile (3), Ecuador (5), España (7) y México (5).



Camboya autorizó ayer la llegada del crucero a su territorio, mientras que la compañía naviera informó que el barco no está en cuarentena y no tiene motivos para sospechar que haya casos del nuevo coronavirus.



El buque Westerdam que fue construido en 2004 y remodelado en 2007, tiene una capacidad para 1.916 pasajeros y 154 camarotes interiores, 165 exteriores, 477 con balcón y 162 suites.



Personal sanitario se encargó de examinar a los 1.455 pasajeros y 802 tripulantes del barco, donde permanecerán hasta descartar que haya infectados.



El navío partió el primero de febrero de Hong Kong y tenía previsto llegar este sábado a la ciudad japonesa de Yokohama, pero las autoridades niponas le denegaron la entrada luego de que una persona a bordo mostrara síntomas de estar enfermo.



La Comisión Nacional de Sanidad de China informó hoy que el total de fallecidos por el COVID-19 se elevó a 1.367 en ese país, mientras que el de contagios probados es de 59.805.



Ayer, el coronavirus se cobró otras 254 vidas en China, jornada en la que se confirmaron 15.152 nuevos casos después de que las autoridades sanitarias de Hubei, la provincia donde surgió el brote, cambiasen los criterios para contabilizar a los infectados.



El director ejecutivo para Emergencias Sanitarias de la Organización Mundial de la Salud, Michael Ryan, sostuvo que “los nuevos casos en realidad se remontan a hace días, semanas, o incluso al principio de la epidemia".



A la cifra de muertos dada a conocer por la Comisión de Sanidad -que no incluye un fallecido en Filipinas- se sumó hoy el primer deceso por COVID-19 en Japón: una mujer de 80 años que vivía en la prefectura de Kanagawa, al sur de Tokio, informó el Ministerio de Salud japonés.



Las autoridades aún no pudieron establecer cómo se contagió, ya que nunca había viajado fuera del país.



Además, cerca de 250 personas que fueron sometidas a pruebas dieron positivo en el contagio del coronavirus, la mayoría de ellas pasajeros o tripulantes de un crucero que llegó a la ciudad de Yokohama, al sur de Tokio, entre los cuales un argentino mayor de edad, que está internado y bajo tratamiento.



Las autoridades sanitarias de Estados Unidos, en tanto, dieron a conocer hoy el décimo quinto caso de coronavirus en el país, luego de que diera positivo una de las personas que estaba en cuarentena en una base militar en Texas tras ser evacuada de China.



El primer caso en Texas de coronavirus se conoció tras el aterrizaje el 7 de febrero de un avión enviado por el Departamento de Estado que transportaba a un grupo de estadounidenses evacuados desde la provincia de Hubei, que fueron puestos por mandato federal en cuarentena por 14 días.



Londres, por su parte, registró el primer caso de coronavirus en una mujer que llegó de China, tras lo cual las autoridades británicas rastrean a las personas con las que pudo haber tenido contacto.



La nueva paciente, que eleva a nueve el total de contagiados en el Reino Unido, desarrolló síntomas tras aterrizar en el aeropuerto de Heathrow, por lo que se contactó el pasado fin de semana con el Sistema Nacional de Salud (NHS) debido a los síntomas.



En Vietnam, las autoridades pusieron en cuarentena una comarca llamada Son Loi, donde viven 10.000 personas, ubicada a 40 kilómetros de Hanói, en la que se encuentran siete de los 16 casos de coronavirus detectado en ese país.



Por otro lado, investigadores chinos señalaron que algunas cepas del nuevo coronavirus sobreviven en el intestino, detectadas en muestras de heces de pacientes infectados con el síndrome COVID-19.



En Perú, el gremio de empresas pesqueras anunció la suspensión temporal de sus embarques a China y a otros países de Asia, donde exportó por más de 300 millones de dólares en 2019.