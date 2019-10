Citan a indagatoria a Omar "Caballo" Suárez por lavado de dinero

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El juez federal Rodolfo Canicoba Corral citó hoy a indagatoria al ex jefe del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), Omar "Caballo" Suárez, en el marco de una causa en la que se lo investiga por supuesto lavado de dinero.



El magistrado convocó al sindicalista, que se encuentra detenido con prisión preventiva bajo arresto domiciliario, para el lunes 4 de noviembre, confirmaron a Télam fuentes judiciales con acceso al expediente.



El ex jefe del SOMU se encuentra detenido en el marco de la causa en la que se lo investiga por asociación para llevar a cabo presuntas maniobras para obstruir el tráfico marítimo y fluvial, provocando perjuicios a empresas navieras.



Como Suárez se encuentra detenido a disposición del Tribunal Oral Federal (TOF) 4, el juez Canicoba Corral remitió allí el pedido de que se lo autorice a comparecer a los tribunales federales de Comodro Py, en el barrio porteño de Retiro, el día de la indagatoria.



En la causa del lavado, por la que ahora fue citado a indagatoria, Suárez está sospechado de haberse quedado con dinero del sindicato a través de a través de empresas controladas por personas de su entorno.



Además del sindicalista, fue citado a declarar a indagatoria su sobrino Jorge Suárez; el ex tesorero del sindicato Juan Manuel Medina y los dueños y responsables legales de la empresa Maruba S.A., indicaron las fuentes.



La denuncia contra Suárez fue realizada por la ex interventora del sindicato, la senadora nacional de Cambiemos Gladys González, quien sostuvo que el objetivo de las maniobras era obtener el control accionario de la empresa Marítima Maruba SA, que posee el monopolio de transporte de cargo de las rutas marítimas y fluviales de Argentina.



De acuerdo al requerimiento de instrucción al que tuvo acceso Télam, las sociedades de las que se sospecha son Fundación Azul para el cuidado y la preservación del medio ambiente marino, fluvial y lacustre; Marítima Maruba SA; Mercantes SA; Pescamarine SA y San Jorge Marítima SA; entre otras.



La interventora del SOMU había señalado que la Fundación Azul, previo a que fuera designada una comisión interventora, estuvo presidida por el propio Omar Suárez y tuvo como tesorera a su hijastra María del Carmen Cabrera Peña.



La denunciante también señaló que Mercante SA tenía entre sus accionistas a Jorge Suárez, sobrino de "Caballo", y a Juan Manuel Medina, desplazado tesorero del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos y hombre de confianza de su ex titular.



En la denuncia, la senadora González sostuvo que ni Jorge Suárez ni Juan Manuel Medina tenían una actividad económica legal, en relación de dependencia o en calidad de autónomos, que les permitiera hacerse cargo de los fondos necesarios para incursionar en el negocio naviero.



Omar "Caballo" Suárez fue desplazado del SOMU en febrero de 2016, acusado de haber desviado fondos del sindicato y fue imputado por el juez Canicoba Corral como presunto jefe de una asociación ilícita y por administración fraudulenta en perjuicio del gremio y su obra social.