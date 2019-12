Citan a indagatoria al periodista Daniel Santoro para el 23 de diciembre en causa por extorsión

El juez federal Luis Rodriguez citó hoy a declaración indagatoria al periodista Daniel Santoro para el próximo lunes 23 de diciembre en una investigación por supuesto intento de extorsión al empresario Daniel Traficante.



El periodista fue convocado para el 23 de este mes, a las 11, imputado por supuesta "participación en la tentativa de extorsión" al empresario Traficante, a quien se habría pedido dinero a cambio de no involucrarlo en otra causa, conocida como "mafia de los contenedores", que tramita en el fuero penal económico, informaron a Télam fuentes judiciales.



Rodríguez está a cargo de una investigación por el supuesto intento de extorsión al empresario aduanero en la que también están imputados el detenido falso abogado Marcelo D'Alessio, el suspendido fiscal de Mercedes Juan Ignacio Bidone y al ex agente de la AFI Rolando Barreiro.



Según la acusación, se habría reclamado a Traficante la suma de 90.000 dólares para no hacer aparecer su nombre en la investigación de la "mafia de los contenedores", vinculada al contrabando aduanero.



Santoro ya fue procesado en otra causa penal por presunta "coacción y tentativa de extorsión", vinculada a supuesto espionaje en causas judiciales que tramita en Dolores el juez federal de esa localidad bonaerense, Alejo Ramos Padilla.



D'Alessio está procesado con prisión preventiva en ambas causas penales.



Al procesar a D'Alessio, el juez Rodríguez sostuvo que el falso abogado habría infundido temor a Traficante aludiendo a sus presuntos vínculos con Santoro y a una nota periodística que iba a publicarse asociando al empresario con la investigación de la mafia de los contenedores, algo que sucedió.