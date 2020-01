Clásicos de la animación japonesa llegan a Netflix

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Unas 21 cintas clásicas de la animación japonesa, entre las que se encuentran “El viaje de Chihiro” y “La princesa Mononoke”, llegarán a Netflix -en fecha aún no precisada-, a partir de un acuerdo entre esta plataforma y HBO Max, que posee el catálogo de los míticos Studio Ghibli.



Así lo anunció Toshio Suzuki, productor del estudio, a través de un comunicado difundido en varios medios de Hollywood y replicado por la agencia DPA.



"En este día y en esta era, hay varias maneras fantásticas para que las películas lleguen a la audiencia. Hemos escuchado a nuestros fans y hemos decidido, finalmente, que nuestro catálogo pueda verse online. Esperamos que la gente de todo el planeta descubra el mundo de Studio Ghibli mediante esta experiencia", dice el comunicado.



Las películas estarán disponibles en todo el mundo, excepto Estados Unidos, Japón y Canadá, en versión original en japonés, con subtítulos.



"Esto es un sueño hecho realidad para Netflix y para nuestros millones de usuarios. Las películas de animación de Studio Ghibli son legendarias y han emocionado a los fans de todo el mundo durante más de 35 años. Estamos encantados de hacer que estén disponibles en más idiomas a lo largo de América Latina, Europa, África y Asia, para que más personas puedan disfrutar de este maravilloso mundo de la animación", comentó el director de animación de Netflix, Aram Yacoubian.



Studio Ghibli fue creado por Hayao Miyazaki, Isao Takahata y Toshio Suzuky y su catálogo había sido adquirido por HBO Max.



Tras posibilitar la creación de algunas de las más famosas películas animadas japonesas, la compañía estuvo cerrada entre 2014, fecha de lanzamiento de “El recuerdo de Marnie”, su último estreno; y el anuncio de Miyazaki de inicio de una nueva producción que llevará por título “How do you live”, aún en proceso.