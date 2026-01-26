Clawdbot: la nueva IA que maneja tus aplicaciones por WhatsApp

Una nueva herramienta denominada Clawdbot ha comenzado a revolucionar internet por su capacidad para controlar ordenadores de forma autónoma. A diferencia de modelos tradicionales como ChatGPT o Gemini, este software no es solo una IA con la que interactuar, sino un agente capaz de ejecutar acciones, tomar decisiones y gestionar recursos en un entorno digital basándose en las peticiones del usuario. Es un programa de código abierto y totalmente gratuito, lo que garantiza transparencia en su código.

Para utilizarlo, es necesario realizar la instalación desde la consola del ordenador siguiendo las instrucciones de su web oficial, clawd.bot. Una vez configurado en sistemas Windows o Mac, Clawdbot requiere permisos de acceso total al equipo a través del shell, lo que le permite leer y escribir en el sistema de archivos, controlar el navegador con sesiones iniciadas y gestionar el correo electrónico y el calendario.

La principal ventaja de este agente es su versatilidad, ya que puede controlarse mediante una interfaz web o vinculándolo a aplicaciones de mensajería como WhatsApp, Telegram, Slack, Discord, Google Chat o iMessage. Esto permite que, incluso estando fuera de casa, el usuario pueda enviarle una orden por Telegram a su ordenador doméstico para que descargue archivos, instale programas, rastree la web en busca de temas específicos o prepare resúmenes.

Clawdbot cuenta con integración en más de 50 aplicaciones, entre las que destacan Signal, Claude, GPT, Spotify, Hue, Obsidian, X, Gmail, GitHub, Nextcloud, Nostr, Teams, WeChat, OpenAI, Gemini, Notion, Trello, Sonos, Shazam, Home Assistant, 1Password, además de acceso a cámaras y búsqueda de gifs. Esta capacidad le permite desde escribir mensajes de WhatsApp hasta controlar elementos domóticos de la vivienda si tiene acceso a sus sensores.

Sin embargo, los expertos advierten que es una herramienta "increíblemente peligrosa" debido al control total que ejerce sobre el sistema. El programa posee acceso a todo el disco duro, lo que le otorga una memoria infinita y persistente entre sesiones; de este modo, cuanta más información recopila sobre el usuario, más precisas son sus sugerencias de tareas, aunque esto implique un riesgo elevado para la seguridad.