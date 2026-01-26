La Unión Vecinal de Trinidad (UVT) dio un paso innovador en el ámbito deportivo local al buscar incorporar el fútbol de playa como nueva disciplina dentro de sus actividades. Así lo confirmó Mauricio Pesquera, presidente del club, en una reciente entrevista con DIARIO HUARPE.

La fase inicial, de prueba y muestra, tuvo gran aceptación de socios.

Según Pesquera, la idea surgió de los propios socios, de los miembros activos del club con fuerte vinculación al fútbol. “Nos propusieron el tema del fútbol de playa y lo armamos, adaptándolo a nuestras instalaciones, que nos permiten un formato de tres contra tres”, explicó.

El proyecto tuvo evaluación primera con un campeonato que se desarrolló este fin de semana en la sede del club. Además, contó con la colaboración de la Cooperativa de Árbitros Sanjuaninos Unidos (CASU), quienes brindaron asistencia en la organización de la disciplina, y de la subcomisión de deportes olímpicos, paralímpicos y no convencionales.

La primera experiencia para UVT fue un éxito, con la participación de diez equipos, seis masculinos y cuatro femeninos, y una gran concurrencia de socios. “La cancha explotó este fin de semana. La propuesta fue muy bien recibida y los socios nos están pidiendo que la disciplina se instaure formalmente en el club”, destacó Pesquera.

El proyecto se desarrollará en tres fases: la primera ya realizada, de prueba y muestra; la segunda, de capacitación, que incluye aprendizaje de reglamentos y formación de equipos; y la tercera, que contempla la participación en competencias locales y nacionales. “Participaremos de capacitaciones que brinda la AFA, y esperamos consolidar el primer equipo de fútbol de playa en la provincia”, afirmó Pesquera.

El presidente de UVT también subrayó el compromiso del club con la profesionalización de la disciplina. “Es un proyecto serio que queremos encarar con responsabilidad. Buscamos que la UVT sea pionera en fútbol de playa en San Juan y que este deporte crezca junto a nuestros socios”, concluyó.

Con esta iniciativa, la UVT no solo amplía su oferta deportiva, sino que también se posiciona como un club innovador y abierto a nuevas tendencias dentro del deporte local.