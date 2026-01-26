¡Bombazo en Boedo! Luciano Vietto jugará en San Lorenzo

El Club Atlético San Lorenzo de Almagro concretó un movimiento clave en el mercado de pases al alcanzar un acuerdo de palabra con Luciano Vietto. El delantero de 32 años, quien recientemente quedó en condición de libre tras su desvinculación de Racing, aceptó este lunes 26 de enero de 2026 la propuesta formal acercada por la institución de Boedo. La dirigencia actuó con celeridad para sumar jerarquía a la ofensiva del equipo, logrando una respuesta rápida por parte del jugador.

El vínculo entre el futbolista y el club tendrá una vigencia de un año, extendiéndose hasta diciembre de 2026. Según se definió, las bases del contrato ya están establecidas, incluyendo la duración, el salario fijo y diversos bonos por objetivos cumplidos.

Un punto relevante para la economía del Ciclón es que la remuneración de Vietto no representa una preocupación financiera, ya que se situará por debajo de los sueldos que perciben varios integrantes actuales del plantel.

La decisión del atacante estuvo motivada por el proyecto deportivo propuesto y el rol que desempeñará en el esquema táctico del entrenador Damián Ayude. Aunque restan completar cuestiones administrativas, se espera que en los próximos días el jugador se someta a la correspondiente revisión médica. Una vez superados los trámites de rigor, Vietto se incorporará oficialmente a los entrenamientos del plantel profesional para trabajar bajo las órdenes de Ayude.