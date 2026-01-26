Publicidad
Policiales > En Rivadavia

Lo confundieron con un ladrón, lo golpearon y lo dejaron en estado grave

Permanece internado tras recibir una golpiza de vecinos que lo señalaron por sospechoso en un intento de robo.

POR REDACCIÓN

Hace 6 horas
Efectivos policiales investigan responsabilidades de los involucrados en la agresión.

Un violento episodio sacudió al Barrio Sierra de Marquesado, en el departamento de Rivadavia, cuando un hombre fue golpeado por vecinos tras ser presuntamente sorprendido en un acto delictivo. Según trascendió, los habitantes de la zona detectaron al sujeto en actitud sospechosa y lo señalaron como autor de un intento de robo.

En ese contexto, el hombre fue retenido por varias personas y recibió múltiples golpes que derivaron en su posterior traslado a un centro asistencial. Tras la agresión, recibió asistencia por parte de personal médico y se encuentra actualmente internado, aunque todavía no se han emitido precisiones oficiales sobre su estado de salud.

La policía intervino en el lugar y trabaja ahora para esclarecer los hechos y determinar el grado de participación de las personas involucradas en la golpiza. La investigación judicial busca confirmar si existió efectivamente el intento de robo y establecer las responsabilidades correspondientes, en medio de un clima de gran conmoción vecinal. Se esperan mayores precisiones oficiales en las próximas horas para avanzar con el caso.

