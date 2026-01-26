Mario Bofill es nombrado el Primer Prócer del Chamamé

En el marco de la última noche de la 35° Fiesta Nacional del Chamamé, Mario Bofill fue oficialmente consagrado como el “Primer Prócer del Chamamé”. El artista nacido en Loreto, reconocido por transformar anécdotas cotidianas en himnos, recibió el título de “personalidad distinguida en el ámbito de la cultura” junto a una medalla del orfebre Juan Carlos Pallarols que exhibe la efigie del General José de San Martín.

Con un fenómeno de popularidad que lo llevó a ser interpretado por los máximos referentes del folclore, su obra incluye más de 200 composiciones como "Cantalicio vendió su acordeón", "Requecho", "Estudiante del interior" y "Viva la Pepa".

Su trayectoria también abarcó la política, desempeñándose como senador provincial entre 2013 y 2019. No obstante, su retiro definitivo del Anfiteatro Cocomarola se produjo en la edición 2024 junto a su hijo, Chingoli Bofill, debido a complicaciones de salud.

En junio de ese año, el cantautor sufrió un "déficit neurológico transitorio" que motivó su internación en el Instituto de Cardiología y el cese de sus presentaciones en vivo.

La vida del poeta loretano también enfrentó situaciones complejas fuera de los escenarios. En noviembre de 2017, su hijo Rafael Bofill fue sentenciado a cuatro años de prisión por la muerte de Guillermo Juani, un trabajador al que atropelló en estado de ebriedad en 2012.

Por otro lado, en el contexto de las festividades provinciales, la bailarina Lourdes Sánchez declaró al confirmar su ausencia en los carnavales: "Prefiero correrme cuando la paso mal". Tras un cierre récord de la fiesta, Corrientes eleva a Bofill al altar de sus leyendas, asegurando que la "antorcha" de su memoria siga encendida en la próxima edición.