Firma india le ganó a Techint la licitación de gasoducto Vaca Muerta con una oferta 40% más barata

El Gobierno nacional ratificó la adjudicación a la empresa india Welspun para la provisión de caños de un gasoducto estratégico en Vaca Muerta, tras una disputa comercial con el Grupo Techint.

La obra consiste en un ducto de casi 500 kilómetros que unirá la cuenca neuquina con la costa de Río Negro, donde se planea instalar una planta de licuefacción para exportar gas, en el marco de una inversión de 15.000 millones de dólares impulsada por el consorcio Southern Energy, integrado por YPF, Pan American Energy y Pampa Energía.

La oferta de Welspun rondó los 200 millones de dólares, resultando un 40% menor que la presentada por Siat Tenaris, la subsidiaria de Techint. Además de la diferencia económica, la firma india propuso mejores condiciones financieras y flexibilidad en plazos de pago y garantías, superando a oferentes de más de diez países.

Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, defendió la medida advirtiendo que los costos elevados frenan la inversión y que priorizar al proveedor local por su origen es “indefendible”. El funcionario sostuvo que “caños más caros implican menor rentabilidad del proyecto, menores inversiones, menos empleo y menos exportaciones”.

La tensión aumentó cuando Techint solicitó el derecho de first refusal para igualar el precio extranjero, pedido que Sturzenegger rechazó para no desalentar la competencia futura. Al respecto, el ministro argumentó: “El proveedor extranjero diría: me presento a una licitación y luego me birlan mi oferta”.

También subrayó que “cada importación genera la necesidad de una exportación” y que los sobrecostos de infraestructura podrían trasladarse a las tarifas. Por su parte, el empresario Paolo Rocca manifestó que haría “todo lo posible para contrastar importaciones desleales”, aunque en esta ocasión la competencia provino de India y no de China.

En la discusión interna de Southern Energy, el presidente de YPF, Horacio Marín, propuso dar margen a Techint para mejorar su propuesta, pero los socios consideraron que la brecha de costos hacía inviable esa opción. Mientras tanto, la actividad en Vaca Muerta cerró el 2025 con 23.896 etapas de fractura (un 34% más que en 2024), YPF selló un swap con Pluspetrol y San Patricio del Chañar avanza con el primer Parque Industrial Verde.

Sturzenegger concluyó que “Vaca Muerta va a representar oportunidades increíbles en los próximos años”, pero advirtió que “para eso hay que mirar con sentido estratégico y pensar a largo plazo”.