Este lunes, la Universidad Nacional de San Juan confirmó que el aumento del 2% para enero se liquidará en planilla complementaria, debido a la necesidad de recalcular los haberes.

Desde la Secretaría Administrativo Financiera informaron que el aumento retroactivo a diciembre, anunciado recientemente por la Nación, no se verá reflejado en el pago habitual de enero. La decisión se debe a que la definición del incremento y el instructivo para su liquidación fueron recibidos recién el 23 de enero, lo que no permitió incorporarlo a tiempo en la planilla regular.

Al tratarse de un ajuste retroactivo, será necesario recalcular los salarios de diciembre, enero, el aguinaldo proporcional y el bono docente. Para evitar demoras en el pago general, se decidió depositar los haberes el 29 de enero con los valores previos al aumento, y luego realizar la liquidación complementaria que incluirá el ajuste correspondiente.

Las autoridades destacaron que esta medida garantiza que los docentes y no docentes reciban sus salarios en tiempo, sin esperar los trámites administrativos necesarios para el ajuste retroactivo.