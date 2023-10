¿Clima caliente? Lo que dijo Xavi antes del Barcelona vs. Real Madrid del sábado

En las últimas horas, Xavi Hernández dialogó con los medios y no se guardó nada sobre el Clásico. El entrenador del Barcelona accedió a una conferencia de prensa para dialogar sobre diferentes temas, como los problemas con los árbitros, lo que dijo Carlo Ancelotti, el respeto y la relación entre los clubes, y demás datos antes de verse de frente con Real Madrid. De esa forma, sus contundentes palabras no pasaron desapercibidas.

"Me gusta que haya respeto, harmonía entre los clubs. La tensión no genera nada bueno. Es positivo tener rivalidad, pero también respeto e incluso admiración. Simplemente es un partido de fútbol. Estamos centrados en el partido. No creo que calienten el Clásico, sólo se sintieron perjudicados. No le doy más vueltas. Ancelotti tiene razón, te quejas y te sancionan dos partidos. Le doy la razón en eso", comentó al principio Xavi.

Publicidad

Luego, Hernández habló de los árbitros y Ancelotti: "La queja no va a ningún lado, pero te sale de manera natural. Como nosotros el día del Getafe, o el de Granada... somos humanos y estamos enfadados. Pero la queja no te lleva a ningún lado. Es verdad que tiene razón, si hablamos de los árbitros te cae una sanción. Es una realidad. Pero se habla demasiado de los árbitros y se condiciona. Eso no me gusta".

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Más palabras de Xavi

"Pero deberíamos ser naturales al hablar de los árbitros, y deberían hablar. Los naturalizaríamos más. No hay preocupación. Creemos que hará su trabajo y lo hará de la mejor manera posible y de forma honesta", agregó. Sobre el Clásico, dijo: "No hay que aislarlos, es la Champions. Es vitar ganar y hacer nueve de nueve. los tres puntos son vitales. La competición te lleva a enchufarte y competir".

Para cerrar, Xavi Hernández afirmó: "Estoy convencido que veremos un gran Barça a pesar de las bajas, estoy convencido de que puede dar la cara, competir... pesan los nombres que no están... pero el modelo de juego no varía en absoluto. No creo que sea momento de probaturas ni de hacer cosas raras. Hay que ser prácticos y que se vea nuestra identidad. No haremos ninguna novedad. Sólo lo que venimos haciendo. Esto es fútbol. Hay que ir por el camino de dónde venimos".