La Sección Brigada de Investigaciones Este D-5, en colaboración con la UFI Delitos Contra la Propiedad, llevó a cabo un exitoso operativo que culminó con la detención de un individuo identificado como Morán, alias "El Saviola". El arresto se realizó en un domicilio ubicado en el Loteo Municipal Las Chacritas, 9 de Julio, luego de obtener un mandato judicial de allanamiento.

"El Saviola" es sindicado como el autor de un robo con violencia ocurrido el pasado sábado en una vivienda de Calle Río Negro, en Caucete. Según el reporte, un sujeto masculino ingresó al domicilio, agredió físicamente a la damnificada y sustrajo varios efectos.

Las autoridades confirmaron que Morán posee un amplio prontuario por delitos contra la propiedad y las personas. Además, pesaba sobre él un pedido de captura vigente por el delito de robo del corriente año.

Durante el allanamiento, los efectivos policiales lograron recuperar un estéreo para auto y una motocicleta marca Gilera, modelo Smash, de 110 cc. Estos elementos fueron reconocidos por la damnificada, quien fue víctima del robo con violencia en su vivienda.