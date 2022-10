“Fue una experiencia única y emocionante. Estamos agradecidos de haber presenciado algo tan mágico”, fueron algunas de las respuestas que repitieron a DIARIO HUARPE un grupo de sanjuaninos que vivieron su anhelado sueño de ver a una de sus bandas favoritas: Coldplay.

Es que fue algo largamente esperado y deseado, la mayoría de ellos habían comprado las entradas desde hace casi un año. Algunos asistieron acompañados en familia, otros con amigos que viajaron en auto o avión, pero nada los detuvo y allí estuvieron.

“Es la única banda que me gusta en todo el mundo. Me encantó todo, el tipo es de lo más humilde en el mundo. Paró el show cuando una persona se sentía mal. Se mostró muy humano. El show que dan es muy tremendo y flashero. El público que vi era muy familiar, vi personas de todas las edades, fue muy lindo”, comentó María Ángel Sigalat, quien estuvo en la platea vip, acompañada de su prima Candela y un tío.

Fue la primera noche de una serie de 10 shows que los ingleses, liderados por el cantante Chris Martin, están brindando en el país.

“Me encontré con mucho más de lo que me esperaba. En el 2017 me había quedado con las ganas y esta vez no me lo podía perder. Lo que más nos sorprendió fue la conexión con el público y la interacción que había. Nos hablaba en español y era muy respetuoso. No me había pasado de ver eso en otro show internacional”, relató Mariana Villegas, quien viajó hasta Buenos Aires en familia junto a sus primos Camila Molet, Gastón Guzmán, Fede Villegas y Paula Pelayes, estos dos últimos fueron acompañados de Pedrito, su hijo de 5 años, un fanático que se sabe todas las canciones de Coldplay. La banda inglesa llegó al país para presentar su disco Music of the Spheres en el estadio Monumental, en Buenos Aires.

Ellos vivieron la experiencia dentro del campo, mientras que la otra pareja junto a su hijo se ubicaron en una de las plateas. “Fue una experiencia increíble, hemos llorado porque somos muy fanáticos de la banda. Mi sobrino es chiquito, pero es fanático, se sabe todas las canciones. En el campo me encontré con gente mayor y de todas las edades, muy amigable y respetuosa”, agregó Mariana.

Todos los entrevistados coincidieron en que los integrantes de la banda transitaron entre los pasillos sin problemas, ya que la gente fue muy respetuosa, incluso en el ingreso y egreso. “Se vivió un momento muy increíble en el momento que cantaron 'De música ligera' de Soda Stereo en español. Nos hizo cantar a todos los que estuvimos presentes y fue hermoso”, aseguraron.

Por su parte, Ayelén Saroka comentó que espera que no sea la última vez que le toque ver a Coldplay en vivo. “Es verdad cuando las personas que ya tuvieron la oportunidad de verlos anteriormente te decían que no te podés perder un show, porque se vive uno de los mejores momentos de tu vida y realmente fue así”, afirmó.

“La verdad es que todo lo que te puedas imaginar queda muy chico porque supera todo lo que se te cruce por la mente. La emoción con la que se vive desde el principio hasta el final porque es una banda que se dedica y se mete 100% a darle el mejor espectáculo a la gente y lo logran. No quería que termine el show porque lo estaba disfrutando muchísimo”, agregó.

Por último, todos reconocieron una organización impecable, que tuvo pensado hasta el mínimo detalle del show que se realizó en el estadio de River Plate.

María Ángel fue acompañada de su prima para vivir el show de su banda favorita. Imágen de gentileza.

Un show 100% sustentable

María Ángel Sigalat destacó el uso de la tecnología que fue realmente impactante. Y en este punto hizo referencia a las estrategias utilizadas de índole ecologista que permitieron generar energía para el espectáculo. Es que todo el suelo del campo estaba cubierto por un “piso cinético” que, al recibir el impacto del salto de los fans, genera unos 5 watts por hora y por persona, estimando un salto por segundo.

“Tienen armados como dos trampolines y bicicletas y hay una pantalla como interactiva para pedir voluntarios para las bicicletas y esas camas elásticas que generan energía para sostener el show”, comentó. Esto ocurrió antes del show y en la pantalla podía verse como una batería iba subiendo su nivel de carga.

“La banda impresionante, los colores, la tecnología, te daban una pulserita con bluetooth que después hay que devolver cuando te vas, la organización la manejaba según la canción, y así cambiaba la fisonomía del entorno, por ejemplo, cuando cantan Yellow, todo el estadio estaba amarillo”, indicó Daniela, otra sanjuanina que vivió la experiencia Coldplay.

Hubo fuegos artificiales, pelotas gigantes y papeles de colores que llegaron a todos los extremos del lugar para que nadie se quedara sin esa parte del espectáculo. El show duró dos horas y fue muy puntual, empezó a las 21.15 como estaba pautado.

Compromiso ambiental y sustentable

La gira ecológica fue diseñada por expertos para mitigar la huella ambiental de este tipo de eventos masivos, bajo tres consignas: