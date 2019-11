Colocarán de una placa o un sitio de memoria en el predio del ex Instituto Próvolo de Mendoza

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La Municipalidad de Lujan de Cuyo que compró el predio donde funcionaba el ahora ex Instituto Antonio Próvolo dispondrá, una vez finalizado el juicio, de una placa recordatoria o un sitio de memoria por los hechos de abusos a ex estudiantes que se cometieron en el lugar, informaron fuentes oficiales.



“Está hablado con la gente del Poder Judicial que una vez terminado el juicio con la sentencia y culpables, hacer un lugar que ellos mismos propongan para poner una placa o un memorial en el Parque Cívico”, dijo a Télam el director de Comunicación Institucional de Luján de Cuyo, Maximiliano Ávalos.



El nuevo predio se inauguró el 6 de octubre de este año y el costo total fue de 290 millones de pesos entre la compra del terreno y su restauración, explicaron las autoridades.



El ex predio fue clausurado en noviembre de 2016 luego de conocerse las denuncias de abusos a menores hipoacúsicos que estudiaban en el ex Instituto Próvolo, por las que están imputados los ex curas Nicola Corradi y Horacio Corbacho y el ex jardinero Armando Gómez, ubicado en Boedo 385, de Lujan de Cuyo.



"Cuando se realizó la compra del inmueble, en 2018, de unas cuatro hectáreas, desconocíamos la dimensión de lo que era el edificio, tenía un parque muy oculto, la precariedad de la infraestructura era grande. Además, allí hubo varios intentos de usurpaciones contenidas por la Policía", recordó el funcionario.



Ávalos dijo que en la adquisición del predio “hubo un profundo respeto de todo el equipo involucrado en este proceso, sabiendo las cosas que habían sucedido en el pasado”.



En cuanto a las sensaciones de trabajar en ese lugar, indicó: “Sabemos el pasado de este lugar, nosotros decimos justicia, justicia, justicia. El presente acción y transformación; y el futuro, luz y esperanza”.



“Esto es de todos los vecinos y no de lo malo que pasó en el pasado", dijo el intendente de Lujan de Cuyo, Omar de Marchi.



En referencia a las víctimas, Ávalos recordó que en una oportunidad la madre de una víctima los felicitó, y recordó todo lo feo que era esto. "Ahora esta cambiado, y es lo mejor que se podría haber hecho para la comunidad de este lugar", agregó.



Como reflexión ante la finalización del primer juicio y la sensación de trabajar en el edificio del ex Instituto Próvolo, agregó que "era un lugar donde había mucha oscuridad, y un grupo de personas le trajo mucha luz”.