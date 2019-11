Colón perdió con Independiente del Valle de Ecuador y truncó su sueño sudamericano

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Colón de Santa Fe cayó esta tarde ante Independiente del Valle de Ecuador por 3 a 1 y no pudo obtener la Copa Sudamericana de fútbol, que por primera vez se jugó a partido único en los torneos organizados por la Conmebol.



Luis Fernando León (25m.Pt), John Sánchez (40m.Pt) y Cristian Dájome (50m.St) marcaron los goles del conjunto ecuatoriano y descontó Emanuel Olivera (43m.St). El arquero Jorge Pinos le contuvo un penal al tucumano Luis Rodríguez (10m.St).



El encuentro se desarrolló en "La Nueva Olla", el estadio de Cerro Porteño en Asunción, con el arbitraje del brasileño Rafael Claus.



Este fue el segundo club ecuatoriano en ganar un título internacional, tras Liga Deportiva Universitaria de Quito, que ganó una Copa Libertadores, una Copa Sudamericana y dos Recopa.



Ganó bien Independiente del Valle, que tuvo en el argentino Cristian Pellerano la conducción del equipo, manejando los tiempos para defender y atacar. Además, el elenco 'sabalero' nunca lo encontró mal parado.



Efrén Mera manejó bien la pelota, con habilidad y profundidad, y los dos extremos, Dájome y Sánchez, crearon peligro cada vez que atacaron, en un equipo muy parejo y superior al “Sabalero”.



El equipo ecuatoriano supo lo que quería, jugó bien con la pelota y presionó para recuperarla cuando no la tuvo, con un gran respaldo físico.



En el inicio del partido, Independiente Del Valle tuvo más la pelota y presionó la salida de Colón, que muchas veces debió recurrir al palotazo.



Luego, bajo una intensa lluvia, el tránsito se hizo complicado e Independiente llegó a la apertura a los 25m., con una pelota aérea, por un centro desde la derecha de Pellerano que cabeceó León al gol.



Cuatro minutos después, Claus suspendió el partido durante una hora, debido a la imposibilidad de jugar bajo el diluvio.



En la reanudación lo tuvo otra vez el equipo ecuatoriano, con un enganche hacia adentro y posterior remate cruzado de Dájome que fue despejado por Guillermo Ortíz.



Colón, que comenzó a tener la posesión del balón, respondió con un remate del colombiano Wilson Morelo que rechazó Pinos.



Pero en una contra, Sánchez corrió media cancha por izquierda en soledad y al definir con espacio y tiempo ante la salida de Leonardo Burián. La pelota se desvió levemente en Emanuel Olivera y se introdujo en el arco.



En el inicio del complemento, Colón tuvo la chance del descuento, luego de un dudoso penal, pero Pinos le contuvo el remate cruzado a la “Pulga” Rodríguez.



El equipo del DT Pablo Lavallén siguió con el predominio territorial y contó con una buena jugada personal de Morelo que se diluyó ante la marca al llegar al área chica, y luego con un remate desde lejos del recién ingresado Tomás Chancalay que contuvo Pinos abajo.



Sobre el cierre descontó Olivera, con un remate desde el área chica, pero en la desesperación por el empate se encontró con el tercer gol en una réplica, tras una buena habilitación del también ingresado Alejandro Cabeza para Dájome, quien definió con el arco vacío.



Colón hizo lo que pudo pero se quedó en la puerta de una histórica conquista.







= Síntesis =







Colón de Santa Fe: Leonardo Burián; Alex Vigo, Emanuel Olivera, Guillermo Ortiz y Gonzalo Escobar; Cristian Bernardi, Federico Lértora, Fernando Zuqui y Marcelo Estigarribia; Luis Rodríguez y Wilson Morelo. DT: Pablo Lavallén.







Independiente del Valle: Jorge Pinos; Anthony Landazuri, Fernando León, Richard Schunke, Luis Segovia; Cristian Pellerano; Cristhian Dájome, Alan Franco, Efrén Mera y Jhon Sánchez; Gabriel Torres. DT Miguel Angel Ramírez.







Goles en el primer tiempo: 25m. León (IDV) y 40m. Sánchez (IDV).



Goles en el segundo tiempo: 43m. Olivera (C); 50m. Dájome (IDV)







Cambios en el segundo tiempo: 21m. Jorge Ortega por Vigo (C), 24m. Gabriel Esparza por Escobar (C), 29m. Alejandro Cabeza por Sánchez (IDV), 31m. Tomás Chancalay por Bernardi (C), 34m. Roberto Garcés por Mera (IDV) y 40m. Washington Corozo por Torres (IDV).







Incidencia en el primer tiempo: 29m. el partido fue demorado una hora por la intensa lluvia. En el segundo tiempo; 10m. Pinos (IDV) le contuvo un penal a L. Rodríguez (C).







Amonestados: Landuzari, Dájome (IDV).







Estadio: La Nueva Olla (Asunción, Paraguay).







Árbitro: Rafael Claus (Brasil).