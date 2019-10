Colón sumó para el promedio ante el caído Godoy Cruz con la mente puesta en la final de Sudamericana

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Colón, que se prepara para afrontar el 9 de noviembre la final de la Copa Sudamericana ante Indepediente Del Valle, de Ecuador, venció hoy 2-1 a Godoy Cruz, de Mendoza, en el estadio Brigadier General Estanislao López, de Santa Fe, cerrando la décima fecha de la Superliga Argentina de Fútbol.



Fernando Zuqui y el colombiano Wilson Morelo, este último tras una gran acción individual de Luis Rodríguez, que se retiró lesionado sobre el final del encuentro con un traumatismo en el tobillo izquierdo, marcaron los goles del "sabalero", mientras que Leandro Vella descontó para el "Tomba" en su primer tanto con la camiseta de los mendocinos.



La primera mitad del peródo inicial casi que estuvo de más, porque los hinchas locales cantaban que van a dar la vuelta en Asunción, como pedido a sus futbolistas y expresión de deseo a la vez para esa final con los ecuatorianos, mientras en el campo ninguno de los dos equipos mostraba el mismo entusiasmo.



A los 21 minutos el mejor de la visita, Kevin Gutiérrez despertó a todos con un disparo que movió el travesaño. Pero los que se dieron cuenta de que necesitaban tres puntos para escaparle al descenso fueron los dueños de casa.



Dos minutos más tarde Morelo la bajó, Zuqui remató desde la medialuna del área y, tras un desvío en el camino, la pelota se coló en el arco para un nuevo episodio de la “ley del ex”.



El mediocampista, que venía de marcar dos goles en la eliminación de Copa Argentina ante Estudiantes de Caseros, pidió perdón pero interiormente celebró su primera conquista para Colón en Superliga, luego del penal fallado en ese desempate que determinó el triunfo estudiantil desde los 12 pasos. También Federico Lértora y el mencionado Burián tienen pasado en Godoy Cruz.



Pero los de Pablo Lavallén, quien al término del cotejo corroboró que "es difícil sacarse de la cabeza la final de la Sudamericana en estos momentos, porque es algo único para el club", fueron efectivos, porque en la segunda que tuvieron sacaron dos tantos de ventaja.



Iban 36 cuando Luis Rodríguez pasó entre dos defensores y dejó solo a Morelo para que el colombiano marcara con todo el tiempo del mundo y sin resistencia.



Allí parecía que todo se encaminaba para una noche tranquila del lado del local, pero a los 39 minutos, luego de que Leonardo Burián tapara un remate de Gutiérrez, Vella aprovechó el rebote para descontar. Y el mismo jugador volvió a tener una chance a los 45, pero Burián despejó el peligro.



En el segundo período el visitante fue decidido en busca del empate, pero no lograba ser punzante. Del otro lado Colón seguía lastimando cada vez que avanzaba. A los 15 minutos el “Pulga” Rodríguez tuvo el tercero, pero Nahuel Arena, en última instanciai, despejó sobre la línea.



A partir de entonces al dueño de casa le alcanzó con aguantar los tibios intentos de un rival que no logra levantar cabeza, lleva seis derrotas seguidas, nueve en 10 cotejos, siendo el peor comienzo de campeonato de su historia.



Un datom para las estadísticas al cabo de esta décima jornada, es que fue la de mayor cantidad de victorias visitantes de la historia del fútbol argentino, con ocho triunfos sobre 12 encuentros. El dato anterior es un registro de seis triunfos sobre 10 partidos en el campeonato Metropolitano de 1981.







- Síntesis -







Colón: Leonardo Burián; Alex Vigo, Guillermo Ortiz, Emmanuel Olivera y Gonzalo Escobar; Fernando Zuqui, Federico Lértora, Rodrigo Aliendro y Marcelo Estigarribia; Luis Rodríguez y Wilson Morelo. Director técnico: Pablo Lavallén.



Godoy Cruz: Andrés Mehring; Nahuel Arena, Néstor Breintenbruch, Tomás Cardona y Agustín Aleo; Leandro Vella, Fabián Henríquez, Kevin Gutiérrez y Valentín Burgoa; Juan Brunetta y Tomás Badaloni. Director técnico: Daniel Oldrá.







Goles en el primer tiempo: 23 minutos, Zuqui (C); 36 minutos Morelo (C) y 39 minutos Vella (GC).



Cambios en el segundo tiempo: antes de comenzar, Juan Andrada por Henríquez (GC); 8m. Gabriel Esparza por Aliendro (C); 23m. Miguel Merentiel por Burgoa (GC); 26m. Nicolás Leguizamón por Morelo (C); 38m. Marcelo Freites por Vella (GC) y 45m. Matías Fritzler por Luis Rodríguez (C).







Árbitro: Lucas Comesaña.



Estadio: Brigadier General Estanislao López (Colón, Santa Fe).