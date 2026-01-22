Como todos los veranos, las Colonias de Verano vuelven a llenarse de chicos, juegos y risas, con actividades pensadas para divertirse, hacer amigos y pasarla bien. En ese marco, DIARIO HUARPE visitó una de las colonias de Capital que se desarrolla en el Club Colón Junior, donde los chicos compartieron su experiencia y señalaron cuál es la actividad preferida.

Durante la recorrida, los niños coincidieron en que el tiempo en la pileta se transformó en el momento más esperado de cada jornada. Juegos en el agua, risas y encuentros con amigos marcan el ritmo de las mañanas en la colonia.

Santino Carrascosa, quien asiste desde hace varios años, contó: “Me encanta la colonia. Ya vine el año pasado y el anterior. Es una de las colonias más lindas a las que fui”. Al hablar de sus actividades favoritas, explicó que disfruta “jugar al fútbol, pero también un poco la pileta”.

Para Yusef, otro niño que participa por primera vez, la experiencia superó sus expectativas. “Es mi primer año en la colonia y me gusta mucho”, dijo, y no dudó al elegir su momento preferido: “La pileta, más que nada”.

Juan Pablo, otro de los chicos entrevistados, destacó el juego con la pelota y el ambiente que se genera en la colonia. “Me gusta jugar al fútbol”, contó, y agregó que en el lugar “me hice amigos”, combinando diversión y socialización.

Otros niños que participan de las actividades reforzaron la misma idea. Ante la consulta sobre qué es lo que más disfrutan, la respuesta fue directa: “La pileta”. Además, señalaron que el tiempo destinado al agua es suficiente y bien organizado.

Jesús, que ya había asistido el año pasado, afirmó que esta edición presenta novedades. “Está mejor que el año pasado”, explicó, y detalló: “Tengo nuevos compañeros. Hoy vinieron policías y payasos. Fue muy divertido”.

Las Colonias de Verano continúan ofreciendo un espacio donde el juego, el agua y el encuentro con otros chicos se combinan como los principales protagonistas de la temporada.