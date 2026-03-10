Este martes, las condiciones de tiempo inestable marcarán la jornada en San Juan, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Durante la madrugada se espera cielo parcialmente nublado, mientras que por la mañana podrían registrarse chaparrones aislados.

En la tarde, la nubosidad persistirá en gran parte de la provincia, y hacia la noche se prevén tormentas aisladas por sectores. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 18ºC y una máxima de 28ºC.

El miércoles, de acuerdo al SMN, el atardecer podría traer chaparrones y lloviznas en algunos sectores de la provincia. Estas precipitaciones de verano suelen ser muy localizadas, afectando un área mientras que otras cercanas permanecen despejadas.

Las lluvias se generan por nubes de desarrollo vertical, que en algunos casos pueden provocar granizo o aluviones locales dependiendo de su intensidad y altura.

Así, San Juan inicia la semana con un clima fresco e inestable, con temperaturas agradables y la posibilidad de chaparrones dispersos durante el día y la noche.