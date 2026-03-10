Obras Sanitarias (OS) de San Juan informó que este martes 10 de marzo se realizarán trabajos en la red distribuidora de agua potable en el departamento Pocito, lo que podría generar interrupciones en el servicio durante varias horas.

Según el comunicado oficial de OS, personal técnico llevará adelante un empalme de ampliación de la red en el loteo Vistas del Sur. Mientras se desarrollen las tareas, el suministro de agua podría verse afectado entre las 9:00 y las 17:00, aproximadamente.

La posible interrupción alcanzaría a los barrios Doncel, Aberastain, Medina Suárez, Villas Unidas y Villa Cremades, además de zonas aledañas dependientes de la Unión Vecinal de Villas Unidas.

Desde la empresa solicitaron a los usuarios extremar el cuidado de la reserva del tanque domiciliario durante la jornada. También recomendaron priorizar el uso de agua potable para consumo básico, como bebida, higiene y preparación de alimentos.

Ante consultas o reclamos, los usuarios pueden comunicarse al 264 506 4444 o a la línea gratuita 0800-222-6773.