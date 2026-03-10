La tensión entre Irán, Estados Unidos e Israel escaló este lunes, luego de que la Guardia Revolucionaria de Irán respondiera al expresidente Donald Trump con la declaración: “Nosotros determinaremos el fin de la guerra”. Las fuerzas armadas iraníes también amenazaron con bloquear la exportación de petróleo, en medio de un intercambio de amenazas que elevó la incertidumbre regional.

La respuesta iraní se da luego de que Trump, en una entrevista telefónica con CBS News, afirmara que las capacidades militares de Irán habían sido gravemente dañadas tras los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel desde finales de febrero. Según el mandatario, las fuerzas iraníes han perdido gran parte de su infraestructura militar.

“No tienen marina, no tienen comunicaciones, no tienen fuerza aérea”, declaró Trump, quien agregó que el arsenal de misiles de Irán ha quedado muy reducido y que sus drones están siendo destruidos. “Si miras bien, no les queda nada desde el punto de vista militar”, afirmó. Además, sugirió que el final del conflicto podría depender de su propia decisión política: “Que termine está en mi mente, no en la de nadie más”.

Israel, por su parte, lanzó ataques a gran escala sobre Teherán, Isfahan y el sur de Irán, mientras corresponsales de AFP reportaban fuertes explosiones que sacudieron la capital iraní. En respuesta, Irán mantuvo su ofensiva con misiles y drones contra Israel y los estados del Golfo, causando un muerto en el centro de Israel e incendios en instalaciones petroleras de Baréin y los Emiratos Árabes Unidos.

El impacto económico se sintió de inmediato: el petróleo Brent superó los 100 dólares por barril, las bolsas europeas abrieron a la baja y el precio del gas natural en Europa aumentó hasta un 30%.

En el plano político, la Asamblea de Expertos de Irán designó al ayatolá Mojtaba Khamenei como nuevo líder supremo, tras la muerte de su padre Alí Khamenei durante los primeros bombardeos estadounidenses e israelíes. Miles de personas se congregaron en una plaza céntrica de Teherán en apoyo al nuevo líder, mientras el jefe de seguridad iraní, Ali Larijani, afirmó que la elección había sumido a Israel y Estados Unidos en la “desesperación”. Rusia respaldó de inmediato el nombramiento; el presidente Vladímir Putin prometió su apoyo “inquebrantable” a Khamenei.

El conflicto se expandió geográficamente. Washington ordenó la salida de personal no esencial de su consulado en Adana, Turquía, cerca de la base de la OTAN en Incirlik, luego de que un segundo misil iraní fuera interceptado en espacio aéreo turco. Israel atacó los suburbios del sur de Beirut, donde Hezbollah confirmó combates con fuerzas israelíes que habrían ingresado al este del Líbano desde Siria.

En respuesta a la escalada, el G7 convocó una reunión de emergencia para evaluar la liberación coordinada de reservas petroleras estratégicas, según confirmó el presidente francés Emmanuel Macron.

La situación permanece inestable, con enfrentamientos continuos, amenaza sobre exportaciones energéticas y movimientos políticos que podrían redefinir la dinámica en el Medio Oriente en las próximas horas.