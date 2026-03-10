Las plantas medicinales han sido utilizadas durante siglos para cuidar la salud y el bienestar. Hoy, en el marco de la medicina integrativa, vuelven a ocupar un lugar destacado como complemento para acompañar distintos procesos del organismo. En el caso de la salud femenina, pueden convertirse en aliadas importantes en etapas como la adolescencia, la vida reproductiva o la menopausia.

Este fue uno de los temas abordados en el programa Salud & Bienestar, que se emite de lunes a viernes a las 12 por HUARPE TV, en la señal 19.2 de TDA, y también a través de Kick y YouTube. En esta oportunidad, la especialista en medicina integrativa, Liliana Cáceres, explicó cómo la fitomedicina puede ayudar a mejorar la calidad de vida de muchas mujeres.

“La fitomedicina utiliza principios activos presentes en las plantas para acompañar procesos naturales del organismo y favorecer el bienestar”, explicó la especialista durante la entrevista.

Según señaló, cada etapa de la vida femenina presenta necesidades particulares. Por eso, determinadas plantas pueden contribuir a equilibrar el organismo y aliviar algunos síntomas frecuentes de manera natural.

Adolescencia y etapa fértil: acompañar el equilibrio hormonal

Durante la adolescencia y los años reproductivos, el cuerpo femenino atraviesa importantes cambios hormonales. En este período pueden aparecer molestias como síndrome premenstrual, irritabilidad, inflamación o ciclos menstruales irregulares.

En este contexto, la fitomedicina puede ofrecer herramientas naturales que ayuden a acompañar estos procesos.

“Hay plantas que ayudan a regular el equilibrio hormonal y pueden aliviar síntomas asociados al ciclo menstrual”, explicó la doctora Cáceres.

Una de las más conocidas es el sauzgatillo, utilizado tradicionalmente para aliviar síntomas del síndrome premenstrual, como cambios de humor, dolor mamario o sensación de hinchazón. Según explicó la especialista, este tipo de plantas actúan de forma gradual, ayudando al organismo a recuperar su equilibrio natural.

Estrés, descanso y bienestar emocional

Otro de los aspectos que influyen en la salud femenina es el ritmo de vida actual. Las múltiples responsabilidades laborales, familiares y personales muchas veces generan niveles elevados de estrés que pueden afectar el descanso y el bienestar emocional.

En estos casos, ciertas plantas medicinales pueden colaborar con la relajación y la mejora del sueño.

“Muchas plantas tienen propiedades que ayudan a relajar el sistema nervioso, mejorar el descanso y favorecer el equilibrio emocional”, señaló Cáceres.

Entre las más utilizadas se encuentran la valeriana, la melisa y la pasiflora, conocidas por sus efectos calmantes. Estas plantas suelen emplearse en infusiones o preparados naturales que ayudan a disminuir la ansiedad y a mejorar la calidad del sueño.

Menopausia: aliados naturales en una etapa de cambios

La menopausia es otra etapa importante en la vida de la mujer. Durante este período, la disminución de las hormonas puede generar síntomas como sofocos, sudoración nocturna, insomnio o cambios de humor.

En este contexto, la fitomedicina también puede ofrecer alternativas naturales.

“Existen plantas que contienen fitoestrógenos, compuestos vegetales que ayudan a acompañar los cambios hormonales de la menopausia”, explicó la especialista.

Entre las más utilizadas se encuentran la salvia, que puede ayudar a reducir los sofocos, y la cimicífuga, una planta empleada para aliviar distintos síntomas menopáusicos.

Según explicó Cáceres, estas opciones suelen elegirse como complemento para atravesar esta etapa de forma más equilibrada.

Un enfoque natural con supervisión profesional

Si bien las plantas medicinales pueden aportar múltiples beneficios, la especialista remarcó que su uso debe realizarse siempre con asesoramiento médico.

“Las plantas medicinales son muy valiosas, pero también tienen principios activos potentes. Por eso es importante utilizarlas con orientación profesional”, advirtió.

Desde la medicina integrativa, la fitomedicina no busca reemplazar a la medicina convencional, sino complementarla para lograr un enfoque más completo de la salud.

“Cuando se utilizan correctamente, las plantas pueden convertirse en grandes aliadas para acompañar la salud de la mujer en cada etapa de su vida”, concluyó la doctora Liliana Cáceres.