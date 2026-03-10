En una ceremonia ante personalidades del deporte, entrenadores, fubtolistas y dirigentes de clubes, la AFA presentó oficialmente la plataforma de streaming LPF Play.

En el evento, que fue conducido por Sergio Goycochea, el Presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, y manifestó: “Es un momento muy importante para el fútbol argentino. Es un hito más para la historia, esto es un antes y un después. Con mucha hombría y capacidad empezamos a soñar hace mucho tiempo, con las primeras transmisiones de LPF Play, con el canal de Streaming de la AFA. Y acá están los hombres que tomaron las decisiones que tenían que tomar, para que el fútbol vuelva a ser de los clubes”.

“El fútbol argentino no solamente pasa por Capital y por la Provincia de Buenos Aires, sino por todo nuestro país. Dijimos que íbamos a hacer un fútbol federal y por eso lo defendemos y lo representamos. Somos formadores, tenemos la obligación de darles a todos nuestros jugadores las herramientas”, continuó en su discurso el presidente de AFA.

“Hoy tenemos al fútbol dentro del fútbol. Hoy podemos ver a nuestros equipos del Ascenso cuando juegan en los diferentes lugares de nuestro país. Hasta el año pasado no se podía, siempre pasaba algo. Se cortaba. Hoy sí se puede, hemos hecho 11 partidos en simultáneo. Se puede ver el fútbol de noche, el fútbol femenino. Los dirigentes están haciendo todo para que los clubes crezcan en lo edilicio” y expresó también que: “Hoy no es un día más. Es un gran día, histórico. Los dueños del fútbol vuelven a ser los clubes. Tenemos números que indican que no nos equivocamos, que el futuro es este”.

La plataforma cuenta ahora con 455 mil usuarios únicos registrados, con más de 3.300.000 visualizaciones y visualizaciones en 150 países de 175 partidos en vivo. Y entre lo más picante que lanzó en su alocución, Tapia fue categórico: “la verdad saldrá a la luz, muchos van a transpirar como yo cuando hacía calor, pero de vergüenza”.

¿Vuelve el fútbol gratuito?

La posibilidad de que vuelva el fútbol gratuito en Argentina comenzó a tomar fuerza luego de que un dirigente cordobés revelara que la AFA analiza lanzar una plataforma propia para transmitir todos sus torneos.

Esta voz viene de la Liga Cordobesa, quien reveló detalles de una iniciativa que estaría evaluando la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El proyecto apunta a crear una plataforma digital propia desde la cual se transmitirían todos los torneos organizados por la entidad.

En ese contexto, el dirigente sostuvo que “es un día histórico para la Asociación del Fútbol Argentino y para todos los futboleros de este país. Se pone en marcha un sistema donde vamos a tener una plataforma para ver todos los campeonatos que organiza AFA”.

De acuerdo con lo expresado por Farías, la idea sería utilizar la aplicación LPF Play, una plataforma que actualmente transmite partidos de las categorías de ascenso y que este año adquirió derechos vinculados a esas competencias.

Según detalló el dirigente, el objetivo es que el servicio permita acceder a todas las disciplinas organizadas por la AFA, ampliando el alcance del contenido que hoy se ofrece. En ese sentido, explicó que “se va a poder ver el femenino, el masculino, fútbol playa, todo el futsal, todo lo que organiza AFA. Todo el fútbol de primera, también. Vuelve así como fue Fútbol para Todos, así va a ser esta plataforma”.

El anuncio despertó expectativas entre los seguidores del fútbol argentino, ya que implicaría una transformación importante en el sistema de televisación vigente, dominado en la actualidad por acuerdos comerciales con cadenas privadas.

Otro de los aspectos que generó interrogantes tiene que ver con el modelo de funcionamiento del proyecto y su impacto sobre los contratos de transmisión actuales. Hoy, gran parte de los partidos de la primera división se emiten a través de señales pagas, lo que obliga a los hinchas a contratar servicios específicos para seguir los encuentros.

En relación con esto, Farías afirmó que “la aplicación va a ser gratuita y van a poder verla todos los argentinos, todos a los que les gusta este deporte”. Sus palabras alimentaron la expectativa de muchos fanáticos que recuerdan el esquema implementado años atrás con el programa estatal conocido como Fútbol para Todos.