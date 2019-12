Comenzarán a crear el listado de personas que podrán ser jurado en juicios de Entre Ríos

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (Stjer) solicitó hoy a diferentes organismos y entidades el listado de personas que no podrán formar parte de los juicios por jurados, modalidad judicial convertida en ley este año por ambas cámaras provinciales.



La medida servirá para "confeccionar los listados principales de ciudadanos" que podrán integrar los jurados y efectuar los sorteos correspondientes en audiencias públicas.



El Stjer solicitó el listado de personas incompatibles a los poderes Ejecutivo y Legislativo, Colegio de Abogados de la provincia, Asociación de la Magistratura y la Función Judicial, universidades y otras entidades entrerrianas.



La designación como jurado "es una carga pública obligatoria", indicaron desde el Stjer y explicaron que el jurado estará integrado por 12 miembros titulares y cuatro suplentes como mínimo.



La ley establece un jurado de 12 ciudadanos argentinos o naturalizados, hombres y mujeres en partes iguales de entre 18 y 75 años con domicilio en la jurisdicción del hecho, que decidirán por unanimidad sobre los delitos con penas mayores a 20 años de prisión.



También deberán "saber leer, escribir, hablar y entender" el idioma nacional, gozar del "pleno ejercicio de los derechos políticos" y tener una residencia no inferior a un año en el departamento de la jurisdicción del lugar del hecho.



Asimismo, no podrán desempeñarse como jurados los funcionarios provinciales de los tres poderes y de cada ciudad y comuna; legisladores nacionales, provinciales y locales; ni quienes ocupen cargos directivos de un partido político o sindicato; integren fuerzas armadas y seguridad, entre otros.



Abogados, procuradores, martilleros, escribanos y contadores públicos, profesores universitarios de disciplinas jurídicas o de medicina legal tampoco podrán postularse.



Cada año y por sorteo, el Stjer confeccionará los listados de ciudadanos que podrán formar parte del jurado, a razón de tres o más por cada mil electores masculinos y femeninos empadronados. Las listas serán publicadas en el Boletín Oficial de la provincia y tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre del año siguiente al que fueron designados.



La norma era impulsada desde 2017 por el gobernador Gustavo Bordet para "adaptar" la justicia a "la democracia moderna".