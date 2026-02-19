El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encabezó este jueves la primera reunión del llamado “Consejo de Paz”, un organismo internacional impulsado por su administración que reúne a representantes de más de dos decenas de países y busca coordinar acciones para la reconstrucción y la estabilidad en regiones afectadas por conflictos.

El encuentro, considerado inaugural, se realizó en territorio estadounidense y estuvo orientado principalmente a analizar la situación en Gaza, donde persiste un frágil alto el fuego tras más de dos años de guerra. Según se informó, los países participantes comprometieron fondos iniciales para la reconstrucción y debatieron la posibilidad de una fuerza internacional de estabilización.

Publicidad

El Consejo de Paz (también denominado Board of Peace) fue anunciado por Trump como un organismo intergubernamental destinado a promover la estabilidad, la gobernabilidad y la paz duradera en territorios en crisis. La iniciativa se formalizó a comienzos de 2026 y cuenta con la participación de decenas de países, aunque algunos aliados de Washington se muestran cautelosos respecto de su alcance y de su eventual relación con organismos multilaterales tradicionales.

El proyecto se inscribe en la estrategia internacional de la Casa Blanca para intervenir en la posguerra de Gaza y en otros escenarios de conflicto, con el objetivo declarado de coordinar reconstrucción, asistencia y procesos políticos de transición. Sin embargo, la iniciativa despierta interrogantes entre socios y observadores sobre su financiamiento, su rol frente a la ONU y su capacidad real de implementación.

Publicidad

Desde el gobierno estadounidense sostienen que el Consejo de Paz busca complementar los mecanismos diplomáticos existentes y acelerar soluciones en zonas devastadas por la guerra. Aun así, la evolución del organismo y su impacto concreto en la geopolítica global dependerán de los acuerdos que se logren en las próximas reuniones y de la adhesión efectiva de los países participantes.