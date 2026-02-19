Franco Colapinto será uno de los protagonistas de la nueva temporada de Formula 1: Drive to Survive, la exitosa serie de Netflix que se estrenará el 27 de febrero y que pondrá el foco en el regreso del piloto argentino a la máxima categoría del automovilismo. La producción mostrará su desembarco en la Fórmula 1, su vínculo con el equipo Alpine y el impacto mediático que generó su aparición en la parrilla.

La plataforma confirmó que el argentino tendrá un rol central en la octava temporada, con imágenes inéditas y acceso al detrás de escena de su vuelta a las carreras. El documental buscará acercar al público a los desafíos deportivos y personales que enfrentó Colapinto en un año de cambios dentro del equipo francés y en medio de la intensa competencia de la categoría.

Publicidad

En los adelantos difundidos se lo ve al piloto recorriendo el paddock rodeado de periodistas y fanáticos, en un contexto de gran expectativa por su desempeño. En uno de los avances incluso se destaca la frase “bienvenido otra vez, eres el hombre del momento”, reflejando el interés que generó su presencia en la Fórmula 1 y el lugar que ocupará en la narrativa de la serie.

La nueva entrega de Drive to Survive se enmarca en el 75° aniversario de la Fórmula 1 y abordará también la lucha por el campeonato, las crisis internas de algunos equipos y la irrupción de nuevos pilotos. En ese escenario, la historia de Colapinto aparece como uno de los ejes para la audiencia latinoamericana y especialmente para los seguidores argentinos, que verán por primera vez su recorrido en la máxima categoría retratado en profundidad por Netflix.