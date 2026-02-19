El conductor Beto Casella debutó en América TV con su nuevo programa nocturno y consiguió un arranque de rating considerado positivo por el canal y por el propio equipo. Según datos de medición televisiva, el estreno registró picos de hasta 3,8 puntos y se ubicó en el segundo lugar de su franja horaria, un resultado alentador para el comienzo del ciclo.

El programa marca el regreso del periodista a la televisión diaria luego de su salida de Canal 9, donde estuvo al frente de “Bendita” durante dos décadas. La nueva apuesta de América lo reúne con varios panelistas que lo acompañaron en su etapa anterior y suma nuevas figuras al panel, con un formato de actualidad, humor y análisis del mundo del espectáculo y la televisión.

El estreno se produjo en un contexto de fuerte competencia nocturna en la TV abierta, con una audiencia fragmentada y cambios constantes en la programación. Aun así, el desempeño inicial del ciclo fue valorado como un buen punto de partida para consolidar la audiencia en las próximas emisiones.

La continuidad del programa y su evolución en el rating serán claves para medir el impacto real del pase de Casella a la señal de América. En el canal confían en que el conductor logre sostener su público histórico y atraer nuevos televidentes en la franja nocturna.