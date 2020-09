Comerciantes sanjuaninos apuntan a los supermercados y piden que sólo vendan mercadería

Medir con la misma vara es la premisa que los comerciantes sanjuaninos le exigen al Gobierno provincial en medio de la Fase 1 de cuarentena estricta por la pandemia del coronavirus. En ese contexto, quieren que las autoridades controlen a los supermercados y les prohíba vender algunos productos como electrodomésticos, calzados y ropa.

La medida proviene del impedimento que tienen en el sector para comercializar esos artículos debido a que están cerrados y solamente atienden bajo la modalidad de delivery, una metodología que les aporta un 20% en las ganancias, según indiciaron.

“Cuando los liberaron, los supermercados siguieron vendiendo electrodomésticos, calzados e indumentaria, y lo que está habilitado es únicamente el rubro de mercadería, nada más”, dijo a DIARIO HUARPE Hermes Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio de San Juan.

El pedido, según precisaron, no es nuevo sino que lo presentaron ante el Ministerio de Producción en marzo cuando comenzó la pandemia. Sin embargo, las autoridades no emitieron respuesta, aunque les prometieron que iban a controlar con los inspectores para que esa situación no ocurriera dentro de los grandes hipermercados y supermercados.

La medida no tan sólo fue pedida en la provincia de San Juan, otras cámaras y organizaciones mercantiles a lo largo del país la elevaron en su momento a las respectivas autoridades. Todo tendiente a evitar la ventaja de un sector por sobre otro.

“Esto perjudica a todos aquellos que cotidianamente trabajan en esos rubros. Si solamente está habilitado el rubro de alimentos, aquellos que venden eso precisamente no debería ofrecer otra cosa”, sentenció Rodríguez.

El modelo que tomó la Cámara de Comercio local fue el presentado por San Luis. Allí se establece que los cajeros no pueden fichar determinados productos (precisamente los que están impugnando para la venta). Además, las góndolas que los exhiben deben estar tapadas con nylon transparente o los pasillos de accesos vallados para evitar que los consumidores se acercaran.

Posible apertura

Con la expectativa de que se cumpla la premisa del gobernador Sergio Uñac, quien barajó la posibilidad de que el próximo 5 de septiembre termine la Fase 1 y algunos sectores vuelvan a su actividad normal, los comercios sanjuaninos comenzaron a prepararse para la llegada de ese momento.

Desde la Cámara de Comercio señalaron que los protocolos los tienen claros debido a que los estuvieron aplicando durante la primera etapa. Sin embargo, piden una atención más laxa sin algunas exigencias que rigieron durante el mes de junio cuando tenían un cronograma con días y horarios establecidos regidos principalmente por la terminación del número de documento.