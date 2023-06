En marzo de este año se habilitó la línea de créditos por $100 millones para comercios. Esto fue una iniciativa que brindó el Gobierno de San Juan a través de Fiduciaria San Juan, a bajas tasas. Hasta el momento solamente llegaron 10 solicitudes al organismo, en comparación al año pasado cuándo se agotaron los cupos de la misma cantidad en solo dos semanas, según contó la presidenta de Fiduciaria San Juan, Claudia González. Desde el sector comercial consideran que escenario está afectado por la incertidumbre económica y la poca información referida a la existencia de los préstamos.

Fiduciaria San Juan ofrece préstamos de hasta $2 millones a comerciantes con una tasa de interés que no supera el 30%. Cuando se presentó esta iniciativa en agosto del año 2022, en tan solo dos semanas se agotaron los cupos por $100 millones, algo que no ocurrió en este semestre, según González. La funcionaria dijo a DIARIO HUARPE que hasta el momento han recibido 10 solicitudes y 80 consultas, de las cuales un 25% pertenecen al departamento de Pocito y Caucete.

“Hemos notado una gran diferencia respecto al año pasado”, expresó.

Sin embargo, indicó que tiene buenas expectativas a futuro, ya que considera que esto podría revertirse y espera agotar el cupo de $100 millones autorizados. “En lo que queda de junio y julio es probable que se agote”, manifestó.

Frente a esta situación, dieron declaraciones referentes del comercio sanjuanino. Marcelo Vargas, vicepresidente de la Federación Económica, aseguró que no quieren endeudarse por la incertidumbre económica causada por la inflación, pocas ventas y el clima electoral. “Un día vendes y otro día no. Por eso, no quieren tomar préstamos”, expresó.

Por otra parte, Vargas indicó que hay negocios que ya tiene deudas asumidas, por lo que tienen dificultades para acceder a nuevos préstamos. Para el empresario, por más beneficioso que sean los créditos, si no hay una buena economía, es complicado asumir compromisos.

Marcelo Quiroga, presidente de la Cámara de Comerciantes Unidos, expresó que varios no solicitan los préstamos porque no están informados correctamente. Cree que esto a causa de que no se hizo la misma promoción que en el 2022. “Es un crédito que ningún banco te puede dar con ese beneficio”, manifestó.

Para el dirigente, los créditos ofrecidos por Fiduciaria San Juan conviene porque están debajo de la inflación que, según el Indec, acumula 114% en un año.