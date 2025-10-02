Provinciales > Oferta laboral
Comercio local busca vendedora con experiencia en atención al público
POR REDACCIÓN
Un comercio local abrió una búsqueda laboral para cubrir el puesto de vendedora, con requisitos específicos orientados a garantizar una atención de calidad y dinámica.
Entre las condiciones excluyentes se destaca contar con experiencia previa en atención al público, dado que la vacante requiere trato directo con clientes. Además, se valorará tener conocimientos básicos de diseño gráfico en programas como Photoshop, Illustrator, Corel o Canva, herramientas que suman al perfil en un mercado cada vez más digital.
Otros de los requisitos que se mencionan son la responsabilidad y una actitud positiva, cualidades que resultan esenciales para integrarse al equipo de trabajo y brindar un buen servicio.
Las interesadas deben enviar su currículum en formato PDF al número 2644151322, desde donde luego se coordinará una entrevista personal.
