Comienza el Festival de Mar del Plata con homenaje a José Martínez Suárez

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La 34 edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata abrió hoy con un gala que se desarrolló en el Teatro Auditorium de esta ciudad, en la que se rindió tributo al realizador José Martínez Suárez, fallecido en agosto pasado y que hasta su muerte y por más de una década fuera el presidente de esta muestra cinematográfica.



El titular del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), Ralph Haiek, entregó, luego de la proyección de un cortometraje con imágenes de sus películas y la voz de Martínez Suárez, el Astor de Oro In Memorian a una de las hijas del realizador por la labor de su padre.



"Nunca conocí a una persona tan íntegra, tan sutil, que a mí me ha permitido compartir su pasión por el cine", destacó Haiek antes de entregar el premio a María Fernanda, que dijo que su padre, fallecido a los 94 años, "estaba orgulloso de su función al frente del festival".



También se entregó un Astor de Oro a la Trayectoria a la actriz Graciela Borges, protagonista de infinidades de películas argentinas de "La ciénaga" a "El dependiente", entre muchas otras, que fue aplaudida de pie por el teatro Auditorium.



"Durante muchos años vine a Mar del Plata y conocí mucho a José (Martínez Suárez), la estrella rutilante de este festival. Ojalá todos puedan filmar en Argentina, no solo pensando en la boletería sino también en las viejas utopías", dijo Borges al recibir el premio.



"Creo que mi historia en el cine no va a seguir pero quiero darles las gracias a cada uno de ustedes con todo mi amor. Me han hecho muy bien a través de muchos años, este festival se tiene que llamar José y este festival se tiene que llamar Viva el cine", cerró la Borges.



Luego de la ceremonia de presentación se proyectó, a tono con el homenaje a Martínez Suárez, "Los muchachos de antes no usaban arsénico", una comedia negra que se estrenó en 1976 y que conlleva una implícita celebración del femicidio, que si en épocas de su realización podía posar de simpática o ingeniosa resulta a contramano de la historia en la actualidad.



En la cinta, que se exhibió en Mar del Plata en versión restaurada, tres viejitos piolas (Narciso Ibáñez Menta, Arturo García Buhr y Mario Sofici) dan muerte a tres mujeres, una de ellas sin que se conozca el motivo y las otras dos porque tienen decidido vender la casa en la que viven los tres hombres y la esposa de uno de ellos (Mecha Ortiz), una estrella de cine retirada que parece haberse cansado de la rutina del acompañamiento masculino.



En esta edición, que de alguna manera despide a la actual gestión del Incaa presidida por Haiek, mientras suenan nombres de enorme peso para sucederlo a partir de diciembre próximo con el cambio de gobierno nacional, se verán 300 películas de las más diversas procedencias.



Cinco secciones competitivas de largometrajes (Internacional, Latinoamericana, Argentina, Estados Alterados y Work in Progress) y dos de cortometrajes darán vida al festival que se extenderá hasta el próximo lunes 18 y que propone cerca de 70 funciones cinematográficas diarias en 15 salas.



La gala de cierre será el domingo 17 con la proyección en calidad de premiere argentina y en salas de la megaproducción "The Irisham", que Martin Scorsese con viejos conocidos como Robert De Niro y Joe Pesci, filmó para la plataforma de streaming Netflix y en la que vuelve a sus conocidas historias de mafias y asesinatos por encargo en relatos que se cuentan en primera persona y están contaminados de cotidianidad.