La Copa Libertadores 2026 comienza este martes con el inicio de la Primera Fase, que marca el arranque oficial del torneo de clubes más importante de Sudamérica. El partido inaugural se jugará en La Paz, donde The Strongest de Bolivia recibirá a Deportivo Táchira de Venezuela, desde las 21:30, en el estadio Hernando Siles.

Este encuentro abre la serie E1 y dará inicio a una semana cargada de actividad. El miércoles será el turno de 2 de Mayo de Paraguay frente a Alianza Lima de Perú, mientras que el jueves jugarán Juventud de Las Piedras de Uruguay ante Universidad Católica de Ecuador. Todos los compromisos de esta fase inicial se disputarán en horario nocturno y tendrán sus revanchas la semana siguiente.

La Fase 1 reúne a equipos de Bolivia, Ecuador, Perú, Paraguay, Uruguay y Venezuela. En esta instancia no habrá participación argentina. Los tres ganadores avanzarán a la Fase 2, donde se sumarán otros 13 clubes ya clasificados. Esa etapa se disputará entre el 17 y el 26 de febrero.

Luego llegará la Fase 3, prevista del 3 al 12 de marzo, que definirá a los cuatro equipos que completarán el cuadro principal de la Libertadores. Aquellos que queden eliminados en esta última ronda previa accederán a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

La fase de grupos contará con 32 equipos de los diez países de la Conmebol, incluidos los campeones vigentes de la Libertadores y la Sudamericana. El sorteo está programado para la semana del 18 de marzo y marcará el inicio formal del camino hacia la “Gloria Eterna”.

Desde esa instancia, Argentina estará representada por Boca Juniors, Rosario Central, Lanús, Estudiantes, Platense e Independiente Rivadavia. Brasil, por su parte, contará con Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense y Mirassol, entre otros.

Con el inicio de las fases previas, el torneo vuelve a ponerse en marcha y los equipos comienzan a recorrer el camino hacia uno de los títulos más prestigiosos del fútbol mundial.

El calendario del certamen ya está definido:

Fase 1 (ida): desde el 2 de febrero

Fase 1 (vuelta): semana siguiente

Fase 2: del 17 al 26 de febrero (acá debuta Argentinos Juniors)

Fase 3: del 3 al 12 de marzo

Sorteo de grupos: semana del 18 de marzo

Fase de grupos:

Fecha 1: 7 de abril

Fecha 2: 14–16 de abril

Fecha 3: 28–30 de abril

Fecha 4: 5–7 de mayo

Fecha 5: 19–21 de mayo

Fecha 6: 26–28 de mayo

Sorteo de octavos: semana del 6 de junio

Octavos:

11–20 de agosto

Cuartos:

8–17 de septiembre

Semifinales:

14–22 de octubre

FINAL: 28 DE NOVIEMBRE