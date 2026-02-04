El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que el estado español prohibirá el acceso a las redes sociales a menores de 16 años y adoptará otras medidas para aumentar el control de las plataformas digitales y que sus directivos tengan que asumir responsabilidades por las infracciones en sus redes.

Sánchez hizo este anuncio en su intervención ante el plenario de la Cumbre Mundial de Gobiernos que se celebra en Dubai y en la que participan una treintena de jefes de Estado y de Gobierno.

Para el presidente español, argumentó que es necesario hacer de las plataformas digitales un “espacio saludable” y por ello, su gobierno aprobará una serie de medidas, entre ellas la prohibición de acceso a las redes sociales a menores de 16 años.

Además, se tipificará como delito la manipulación de los algoritmos y la amplificación de contenido ilegal, y se estudiará junto a la Fiscalía las vías para investigar las posibles infracciones legales de Grok, TikTok e Instagram.

Sánchez advirtió que las redes sociales “se han convertido en un Estado fallido, donde se ignoran las leyes, se toleran los delitos y la desinformación vale más que la verdad”.

Sánchez ha anunciado igualmente la creación de un sistema de rastreo, cuantificación y trazabilidad que permita establecer lo que ha denominado “una huella de odio y polarización”.

Por otro lado, el estado español se unió a cinco países europeos en la Coalición de los Dispuestos Digitales para avanzar de manera coordinada y eficaz en la aplicación de una regulación más estricta, rápida y eficaz de las plataformas sociales.

Como ejemplo, Sánchez ha recordado que Tik Tok ha sido acusada de tolerar cuentas maliciosas que comparten materiales de pornografía infantil generados por inteligencia artificial. Por su parte, Instagram espia a millones de usuarios de Android en todo el mundo y Facebook se ha usado para “desplegar cientos de campañas de desinformación e interferencia extranjera en elecciones nacionales y regionales”, transmitió el mandatario europeo.

Elon Musk, tildó al presidente español de "tirano".

La respuesta del magnate

Ante este anuncio, uno de los tecnofeudales, el magnate Elon Musk, dueño de X (exTwitter) atacó en sus propias plataformas, al presidente español y lo trató de “tirano”.

“Es un traidor al pueblo español”, escribió Musk en un posteo, citando un video en donde el mandatario anuncia las nuevas medidas y criticó explícitamente al proyecto de inteligencia artificial de Musk, Grok, por crear contenido “sexual ilegal”. En otro tuit, lo definió como “fascista totalitario”.

Los insultos de Musk, que echan mano de un apodo despectivo que puede interpretarse como una referencia escatológica, llegan al mismo tiempo en que Sánchez avisó que adoptará otras medidas para aumentar el control de las plataformas digitales y que sus directivos tengan que asumir responsabilidades por las infracciones en sus redes.

Los comentarios de Musk de hoy son el último ejemplo de las crecientes tensiones entre el multimillonario y los países de la Unión Europea, que han estado investigando y penalizando prácticas irregulares por parte de las empresas de Musk.

La semana pasada, la Comisión Europea anunció que investigará la red social X por la creación de imágenes sexualizadas y desnudos sin consentimiento por parte de Grok (su modelo de IA) y examinará si la compañía cumple con sus obligaciones bajo las leyes digitales europeas.

Bruselas ya había multado a X en diciembre con 120 millones de euros por incumplir sus obligaciones de transparencia de acuerdo a esta ley por el “diseño engañoso” de su marca de verificación azul, la falta de transparencia de su repositorio publicitario y la falta de acceso a los datos públicos para los investigadores.