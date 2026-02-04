Un allanamiento realizado en el departamento Rawson permitió el secuestro de armas de fuego y aves protegidas, además de la aprehensión de un hombre que quedó vinculado a una causa bajo el sistema de Flagrancia.

El procedimiento fue llevado a cabo por personal de la Comisaría 6ª, en colaboración con la Secretaría de Desarrollo Sustentable, Medio Ambiente, Flora y Fauna. El procedimiento se realizó en una vivienda ubicada sobre calle Clemente Rodríguez Este, en el marco de una investigación por tenencia de arma de fuego sin autorización.

Durante el operativo, los efectivos secuestraron 26 aves autóctonas y exóticas, entre ellas cardenales amarillos y benteveos, especies que están protegidas por la legislación ambiental vigente.

Además, fueron incautadas varias armas de fuego, entre ellas un arma bataán Súper 54 con municiones, una carabina tiro a tiro calibre 7,65 milímetros, una pistola semiautomática calibre 22 y una carabina calibre 22.

Como resultado del procedimiento, fue aprehendido un hombre de apellido Arredondo, quien quedó a disposición del Ayudante Fiscal de turno, doctor Oscar Oropel, quien dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia.

Las actuaciones continúan bajo directivas judiciales, mientras que las aves quedaron a resguardo de las autoridades ambientales para su evaluación.