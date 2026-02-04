Barcelona logró el pase a las semifinales de la Copa del Rey tras vencer 2-1 a Albacete en el estadio Carlos Belmonte, en un partido que mantuvo la incertidumbre hasta el cierre. Lamine Yamal y Ronald Araújo marcaron para el conjunto visitante, mientras que Javi Moreno descontó para el equipo local.

El líder de LaLiga afrontó el cruce con bajas importantes, como Pedri y Raphinha, pero asumió el protagonismo desde el inicio. Durante la primera media hora, el Barcelona controló la posesión, aunque sin generar situaciones claras. La ocasión más nítida fue para Marcus Rashford, que quedó mano a mano a los 7 minutos, pero no logró definir.

La apertura del marcador llegó a los 38 minutos, cuando Lamine Yamal recibió un pase exigido de Frenkie de Jong y definió de primera para el 1-0, un gol que le dio algo de alivio al equipo dirigido por Xavi Hernández.

En el complemento, el desarrollo se volvió más abierto. A los 56 minutos, Ronald Araújo amplió la ventaja tras un tiro de esquina ejecutado por Rashford, con un cabezazo que dejó sin chances al arquero Raúl Lizoain. Con el 2-0, Barcelona encontró más espacios y volvió a generar peligro, especialmente por la banda derecha con Yamal.

Sin embargo, Albacete reaccionó en el tramo final. A siete minutos del cierre, un gol fue anulado por fuera de juego, pero poco después Javi Moreno conectó de cabeza y puso el 2-1, lo que reavivó la expectativa del empate. El local tuvo una chance más, salvada sobre la línea por Eric García.

Con ese resultado, Barcelona sostuvo la ventaja y aseguró su lugar en semifinales, donde enfrentará al ganador del cruce entre Alavés y Real Sociedad, quedando a dos partidos de su título número 33 en la Copa del Rey.