Dos hombres de 22 y 23 años fueron detenidos en Villa Obrera tras ser sorprendidos realizando exhibicionismo en la vía pública. Durante el procedimiento, la Policía secuestró estupefacientes, dinero en efectivo y comprobó que uno de los aprehendidos tenía pedidos de captura vigentes.

El hecho se registró cuando personal del Comando Radioeléctrico Oeste realizaba recorridas de prevención y fue comisionado a la intersección de calles El Paisano y El Domador, donde vecinos denunciaban la presencia de dos sujetos incurriendo en exhibicionismo.

Publicidad

Al arribar al lugar, los efectivos individualizaron a dos hombres de apellido Tanten y Alaniz de 22 y 23 años respectivamente, que coincidían con las características aportadas por los denunciantes.

Durante el palpado de urgencia, al segundo de los mencionados se le secuestraron 10 cigarrillos caseros de marihuana, 21 envoltorios de plástico con sustancia blanca, una bolsa con sustancia vegetal con olor característico a marihuana, papelillos para armar y la suma de $94.800 en efectivo.

Publicidad

Además, se constató que Alaniz poseía dos pedidos de captura vigentes, por lo que quedó inmediatamente detenido. La causa de estupefacientes fue abordada por el Departamento Drogas Ilegales, iniciándose un legajo por infracción a la Ley 23.737.