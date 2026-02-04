La política gremial de San Juan se encamina hacia uno de sus capítulos más intensos y, posiblemente, más transformadores de las últimas décadas. UPCN seccional San Juan, ya tiene trazada la hoja de ruta para renovar su conducción. En una decisión que genera fuertes expectativas en el ámbito de la administración pública, la Junta Electoral oficializó que los comicios se realizarán el próximo 9 de abril.

Con la confirmación de la fecha, el engranaje administrativo se pone en marcha de inmediato: el cronograma electoral iniciará formalmente el 10 de febrero. Ese día marcará el "punto de no retorno" para las aspiraciones de quienes pretenden conducir el sindicato más numeroso de la provincia, ya que será el límite establecido para la presentación de los avales necesarios.

Lo que convierte a esta elección en un hecho con tintes históricos no es solo la logística, sino la fragmentación del poder que hasta hace poco parecía monolítico. José "Pepe" Villa, el histórico conductor de los estatales sanjuaninos, ya rompió el silencio en DIARIO HUARPE y confirmó que competirá una vez más para sostener el mando del gremio. Sin embargo, esta vez el camino no estará despejado.

Por un lado, aparece la figura de Alejandro Savoca, quien lidera uno de los sectores dispuestos a disputarle el sillón a Villa. La tarea para la oposición no es sencilla; el reglamento es estricto y el tiempo apremia. Savoca deberá reunir y presentar al menos 800 avales antes del 10 de febrero para que su candidatura sea oficializada por la Junta Electoral.

Pero la contienda podría ser incluso más compleja. Un tercer actor, Carlos Quinteros, también ha manifestado sus intenciones de presentar una lista propia, lo que configuraría un escenario de tercios inédito en la historia reciente de UPCN. Si Quinteros logra consolidar sus avales, los afiliados se encontrarán el 9 de abril con un cuarto oscuro que ofrecerá alternativas reales frente a la histórica Lista Azul y Blanca.

Para "Pepe" Villa, este proceso representa el desafío de revalidar una gestión de años en un contexto donde el recambio generacional y las nuevas demandas de los trabajadores estatales han ganado terreno. Del otro lado, Savoca y Quinteros buscan capitalizar el descontento de ciertos sectores que piden una renovación en la defensa de los derechos laborales y las prestaciones sociales del sindicato.

La logística de la votación será masiva, considerando que UPCN es el gremio con mayor capilaridad en los ministerios, municipios y organismos descentralizados de la provincia. Las próximas semanas serán de intensas negociaciones pasilleras, recorridas por las reparticiones públicas y una carrera contra reloj para alcanzar el número de firmas exigido por el estatuto.

El 10 de febrero será la primera gran "encuesta" real: allí se verá quiénes tienen el músculo necesario para competir y quiénes quedarán en el camino antes de llegar a las urnas de abril. Por ahora, los trabajadores estatales ya saben que el 9 de abril será el día en que su voto defina si UPCN continúa por la senda conocida o si inicia un nuevo ciclo bajo un liderazgo diferente.