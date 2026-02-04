El domingo 1 de febrero quedó marcado como una fecha histórica para el turismo del departamento de Valle Fértil. Por primera vez, se realizó un recorrido de luna llena por el Dique San Agustín con visitantes, una experiencia inédita que invitó a vivir el paisaje desde una perspectiva completamente distinta, guiados por el brillo pleno de la luna reflejada sobre el agua.

La travesía permitió disfrutar de un entorno natural transformado por la noche, donde el silencio, la calma y la luz plateada generaron una atmósfera única. El reflejo lunar sobre el espejo de agua fue el hilo conductor de un recorrido que despertó emociones, contemplación y conexión profunda con el territorio.

Turismo con identidad y raíces profundas

La actividad nació a partir de la iniciativa de Cóndor Aventura y fue coordinada junto a Nativo Algarrobo, con un objetivo claro: integrar el deporte aventura con las raíces culturales y naturales de Valle Fértil. La propuesta buscó ofrecer una experiencia auténtica, pensada para que cada persona que elija el departamento pueda conectar con “lo nuestro” de una manera genuina y respetuosa.

El recorrido se desarrolló en el momento más especial del mes, cuando la luna llena alcanza su máximo esplendor, potenciando el paisaje y generando una vivencia que va más allá de lo visual. La intención es consolidar este tipo de actividades como una alternativa turística diferenciadora, que combine naturaleza, cultura y vivencias sensoriales.

Un viaje guiado por la luna y las historias del Valle

La experiencia no se limitó a la contemplación del entorno. En una de las paradas del recorrido, bajo la luz plateada de la noche, las leyendas del Valle Fértil cobraron vida a través de una charla que cautivó a los presentes. Relatos transmitidos de generación en generación fluyeron en un clima de mística, respeto y profundo vínculo con la identidad local.

Ese momento permitió que las historias del Valle se integraran al paisaje nocturno, creando una conexión simbólica entre el pasado y el presente, entre el agua, la luna y la memoria colectiva de la comunidad.

Sabores que completan la experiencia

Para cerrar esta noche de luna llena, la conexión se extendió a través de los sentidos. La travesía culminó con una degustación de productos locales: café de algarroba, infusiones de hierbas naturales y alfajores elaborados por Nativo Algarrobo, todos provenientes del propio departamento.

Este cierre gastronómico no fue un detalle menor, sino una invitación a saborear el territorio y su identidad, reafirmando la importancia de poner en valor los productos del suelo vallisto y el trabajo de los emprendedores locales.

La experiencia de luna llena en el Dique San Agustín abrió una nueva página en la oferta turística de Valle Fértil, demostrando que es posible desarrollar propuestas innovadoras, sostenibles y profundamente ligadas a la identidad del lugar.

Con iniciativas como esta, el departamento continúa posicionándose como un destino que invita no solo a conocer, sino a sentir, escuchar y vivir el territorio en todas sus dimensiones.

Datos importantes

Quienes deseen vivir esta experiencia inolvidable pueden realizar su reserva comunicándose al 264-471-2061 o a través de Instagram: @condor_aventura.

El valor de la actividad es de $20.000 por persona.

La propuesta incluye la navegación con guías desde la orilla hasta una isla del lago, donde se desarrolla la experiencia astronómica, y luego el regreso para disfrutar de los exsquisitos alfajores elaborados con harina de algarroba e infusiones de hierbas serranas.