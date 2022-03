Cómo atenderá el comercio durante el feriado del 2 de abril

Este sábado 2 de abril se conmemora el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, ya que ese día hace 40 años la Marina argentina desembarcó en el archipiélago para intentar desalojar a los efectivos y colonos ingleses que ocupan de forma ilegal ese territorio desde 1833.

Este día fue considerado feriado nacional sancionado por la ley 25 370 el 22 de noviembre de 2000 y oficialmente declarado desde el 15 de diciembre del mismo periodo. Esta conmemoración está incluida en la lista de los pocos feriados inamovibles, es decir, que si o si ese día es no laborable y no se busca mover el día no laborable como una manera de promocional el turismo.

Este año el 2 de abril cae día sábado y esta jornada es considerada feriado en todo el territorio nacional, tradicionalmente este día suele ser de muy buenas ventas en el comercio sanjuanino, pero todo parece indicar que los comercios no abrirán durante esta jornada.

Desde la Cámara de Comercio de San Juan emitieron un comunicado en el que informan que recuerdan que este sábado es feriado y "sugieren que el comercio permanezca cerrado.

Por su parte, el Centro Comercial de San Juan también emitió un comunicado en el que recuerdan que es feriado inamovible y aseguran que los comerciantes están en libertad de trabajar o no. Igualmente, aclaran que en caso de que convoquen a sus empleados a trabajar durante este día, deberán cumplir con el pago doble de la jornada laboral y el otorgamiento de un franco compensatorio.