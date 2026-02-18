Cada vez más dueños de perros buscan alternativas naturales para complementar la alimentación de sus mascotas, y el arroz con zanahoria se destaca como una opción simple y saludable. Especialistas en nutrición canina y veterinarios consultados por PetMD y el American Kennel Club coinciden en que esta combinación puede ofrecer beneficios puntuales, siempre que no reemplace el alimento balanceado.

El arroz con zanahoria aporta carbohidratos fáciles de digerir y fibra vegetal, ayudando a favorecer la digestión y el tránsito intestinal. Además, se considera útil como dieta blanda temporal en perros con malestar gastrointestinal leve, vómitos recientes o pérdida de apetito, ya que es suave y agradable al gusto. También proporciona energía rápida gracias al arroz y puede estimular el apetito en animales que comen poco.

Publicidad

No obstante, los especialistas advierten sobre precauciones importantes: utilizar arroz blanco sin sal ni condimentos, cocinar bien ambos ingredientes, ofrecer porciones pequeñas y solo de manera ocasional, y evitarlo en perros con diabetes o sobrepeso sin supervisión veterinaria. Este tipo de preparación nunca debe reemplazar la comida balanceada, ya que no cubre todas las necesidades nutricionales de la mascota.

En resumen, el arroz con zanahoria es un complemento útil para momentos específicos, ayudando a la digestión y ofreciendo una comida suave y casera, siempre bajo la moderación y el control del veterinario.