Un hombre de 62 años murió de manera repentina mientras jugaba un partido de fútbol amateur junto a sus amigos en Jesús María, Córdoba. El trágico episodio ocurrió durante la noche del martes, en medio de un encuentro recreativo planificado para cerrar el fin de semana largo de Carnaval.

Según informaron fuentes locales, la víctima se desplomó repentinamente en el predio de canchas de césped sintético, frente a sus compañeros. Inmediatamente, solicitaron asistencia médica y los profesionales intentaron reanimarlo mediante maniobras de RCP, sin éxito. Finalmente, el hombre fue declarado fallecido en el lugar debido a un paro cardiorrespiratorio.

La Policía se presentó en el lugar mientras el personal médico asistía a la víctima y, tras constatar su muerte, inició las actuaciones correspondientes. La investigación del hecho quedó a cargo de la fiscalía de turno, que buscará establecer las circunstancias exactas en las que ocurrió este lamentable incidente.