Preparar un limpiavidrios casero para el auto es una alternativa económica y efectiva frente a los productos comerciales. Con elementos básicos que se consiguen fácilmente, se puede lograr una mezcla que limpia, desengrasa y mejora la visibilidad sin dejar marcas en el parabrisas.

La receta más utilizada incluye agua destilada como base, clave para evitar residuos minerales, junto con vinagre blanco o limpiador de vidrios, y una pequeña cantidad de detergente para eliminar suciedad difícil como restos de insectos o grasa.

Una proporción habitual consiste en mezclar aproximadamente 4 litros de agua destilada, una taza de vinagre blanco y una cucharada de detergente. Esta combinación actúa como desengrasante natural y evita que el vidrio quede opaco o con vetas tras el secado

El vinagre es uno de los componentes clave por su capacidad para remover suciedad y desinfectar, mientras que el detergente ayuda a desprender residuos adheridos. En otras variantes, también se puede incorporar alcohol para potenciar la limpieza en manchas más difíciles.

Especialistas recomiendan no usar agua de la canilla, ya que el sarro puede obstruir el sistema del limpiaparabrisas y dejar marcas en el vidrio. Además, aconsejan aplicar la mezcla con paños de microfibra para evitar rayones y mejorar el acabado final.

De esta manera, con una preparación simple y de bajo costo, es posible mantener los vidrios del auto limpios y transparentes, optimizando la visibilidad y reduciendo el gasto en productos industriales.