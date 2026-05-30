Turcumán pidió diálogo antes de un acuerdo con el oficialismo

El dirigente de ADN-LLA, Martín Turcumán, aseguró que antes de avanzar en una eventual alianza con el oficialismo provincial debe existir un diálogo profundo sobre ideas de gestión y coincidencias políticas. En medio de las versiones sobre un posible acercamiento entre el orreguismo y La Libertad Avanza, el referente sanjuanino remarcó que hasta ahora no hubo contactos formales y pidió discutir “qué San Juan se quiere para futuro”.

“Sería muy bueno sentarse a discutir en serio respecto de cuáles son las ideas que se tienen de un lado y del otro para ver si se coinciden”, sostuvo Turcumán durante la entrevista que brindó en el Café de la Política que se emite por HUARPE TV. Incluso, aseguró que desde ADN-LLA no existieron reuniones con el Gobierno provincial y consideró que, por ahora, “todo ha sido más discursivo que real”.

El dirigente libertario afirmó que comparte la necesidad de evitar el regreso del kirchnerismo, pero advirtió que una alianza solo con fines electorales podría terminar fracasando. “Lo peor que podemos hacer es juntarnos solamente para ganar y después fracasar en la gestión”, señaló.

En ese sentido, marcó algunas diferencias con la administración provincial. Una de las principales críticas estuvo dirigida al boleto gratuito para estudiantes y docentes impulsado por el Gobierno local. Turcumán cuestionó el esquema de subsidios generalizados y planteó que la asistencia estatal debería enfocarse únicamente en quienes realmente lo necesitan.

“Estoy de acuerdo en que el Estado ayude al chico que no puede llegar a la escuela, pero no en subsidiar a todos indiscriminadamente”, expresó. Para el dirigente, el Estado debe “subsidiar la demanda y no la oferta”, evitando que “más recursos pasen por las manos de la política”.

También propuso discutir reformas estructurales en la provincia, como una reducción del gasto político y hasta la posibilidad de fusionar departamentos para disminuir costos administrativos. “Hay que animarse a dar discusiones de fondo”, indicó.

Respecto del escenario electoral de 2027, Turcumán evitó confirmar si será candidato, aunque reconoció que está dispuesto a asumir el rol que considere necesario dentro del espacio libertario. “No me mueve la vanidad ni la obsecuencia. Si siento la motivación para hacerlo, lo haré”, afirmó.

Además, sostuvo que el crecimiento de La Libertad Avanza en San Juan no debe basarse solamente en figuras conocidas, sino en dirigentes “que tengan el coraje de decir hacia dónde se quiere ir”. A la vez, insistió en que el foco actual debe estar puesto en la gestión y no en la especulación electoral.

En materia institucional, Turcumán respaldó la implementación de la Boleta Única de Papel y defendió un sistema de voto directo, sin colectoras ni mecanismos similares a la ley de lemas. Sobre las internas partidarias, se mostró más cercano a elecciones cerradas dentro de cada fuerza política, al considerar que las PASO “debilitaron a los partidos y sus debates internos”.

Textuales

Martín Turucumán / Dirigente de ADN-LLA