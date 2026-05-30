Sábado 30 de Mayo
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Cómo estará el clima este fin de semana en San Juan

Termina mayo con un día en condiciones de estabilidad según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. Este sábado habrá una máxima de 20ºC con el cielo parcialmente nublado y permanecerá así hasta el lunes.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas


De acuerdo a lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional, el último fin de samana de mayo tendrá condiciones estables y temperaturas templadas durante el día que promediarán los 20ºC de máxima y en la noche y madrugadas alcanzará un mínimo de 4ºC.

El reporte indica que este sábado, el cielo estará parcialmente nublado con algunas corrientes de aire de hasta unos 22 km/h en dirección sur durante la tarde. Pero la humedad rondará el 90%.

Mientras que este domingo, las condiciones serán casi las mismas, por el momento sin factores que alteren o provoquen alertas a corto plazo.

Para el lunes por la madrugada se prevé bancos de neblina y a lo largo del día permanecerá con el cielo nublado, aunque la temperatura oscilará entre 7ºC de mínima y un 19ºC de máxima. 
 

 

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