

De acuerdo a lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional, el último fin de samana de mayo tendrá condiciones estables y temperaturas templadas durante el día que promediarán los 20ºC de máxima y en la noche y madrugadas alcanzará un mínimo de 4ºC.

El reporte indica que este sábado, el cielo estará parcialmente nublado con algunas corrientes de aire de hasta unos 22 km/h en dirección sur durante la tarde. Pero la humedad rondará el 90%.

Mientras que este domingo, las condiciones serán casi las mismas, por el momento sin factores que alteren o provoquen alertas a corto plazo.

Para el lunes por la madrugada se prevé bancos de neblina y a lo largo del día permanecerá con el cielo nublado, aunque la temperatura oscilará entre 7ºC de mínima y un 19ºC de máxima.

